Prefectul Brașovului dispune controale la stânele din județ după ce un cioban a fost ucis și un altul torturat

Având în vedere recentele incidente, de o violență ieșită din comun, petrecute la două stâne din județul Brașov, prefectul Mihai-Cătălin Văsii a luat decizia organizării de echipe mixte de control care vor verifica activitatea acestui tip de așezări pastorale, potrivit brasovstiri.ro.

Pentru organizarea activităților de control au fost convocați astăzi, la sediul Instituției Prefectului – județul Brașov, reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Grupării de Jandarmi Mobile, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrulul Regional Brașov al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

În cadrul ședinței de lucru s-a decis și cooptarea în echipele de control a reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brașov, precum și verificarea și completarea listei cuprinzând stânele din județul Brașov și proprietarii acestora, astfel încât controalele să înceapă fără întârziere.

„Chiar dacă este o perioadă dificilă, cauzată de pandemia COVID-19, iar instituțiile cu atribuții de control sunt solicitate la maximum, am ținut să desfășurăm și aceste acțiuni, pentru că s-au comis fapte de extremă gravitate și este necesar să reducem riscul de a avea loc altele asemănătoare. În plus, avem semnale că în unele locuri sunt și nereguli de altă natură, tocmai de aceea am constituit echipe din reprezentanți ai mai multor instituții, pentru face controale pe mai multe paliere la acest tip de așezări pastorale”, a declarat prefectul județului Brașov, Mihai-Cătălin Văsii.