Prefectul Capitalei este suspect de COVID-19, după ce s-a întâlnit cu Monica Anisie: Gheorghe Cojanu se află în izolare

Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, s-a plasat în izolare, la scurt timp după ce, joi, a participat la ședința Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, unde a fost prezentă și Monica Anisie, ministrul Educației.

Cojanu a spus, la B1 TV, că este contact al unei persoane care a fost depistată cu noul coronavirus și că așteaptă rezultatul testului de COVID-19 pe care l-a efectuat.

"Eu, astăzi, n-am fost la serviciu. A fost un caz de COVID… Fiind contact, s-a prezentat ambulanța. Am fost și eu testat și am fost trimis să stau în izolare. Aștept rezultatul testului. Am fost la serviciu și la prima oră am aflat că un contact de al meu, de la serviciu, a fost testat pozitiv. Și eu și încă o persoană am fost testați. Mâine (sâmbătă – n.red) primim rezultatul”, a declarat Gheorghe Cojanu.

Purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Municipiului Bucureşti, Mariana Stancu-Ţipişcă, a anunţat joi că prefectul este în concediu de odihnă.

„Domnul prefect este în concediu legal de odihnă”, a declarat joi Mariana Stancu-Ţipişcă, după şedinţa Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, în ziua în care Grupul de Comunicare Strategică anunţa 4.013 noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2.