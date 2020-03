Prefectul de Brăila intervine virulent în scandalul bolnavilor de coronavirus: 'Nu voi permite ca acest subiect să fie exploatat politic'

Prefectul judeţului Brăila, Cătălin Boboc reacţionează în scandalul dintre autorităţile din Galaţi şi Brăila, apărut după ce Direcţia de Sănătate Publică Galaţi a propus Direcţiei de Sănătate Publică Brăila, invocând o dispoziţie a Ministerului Sănătăţii, transferul pacienţilor suspecţi sau confirmaţi cu coronavirus din judeţul Galaţi în spitalele din Brăila, urmând ca spitalele din Galaţi să preia pacienţii non infectaţi, precum şi cazurile de obstetrică - ginecologie confirmate cu Covid - 19.

Prefectul de Brăila a comentat pe Facebook că singurul război care trebuie purtat acum este cel cu virusul, nu între autorităţi, adăugând că nu s-a luat încă o decizie oficială privind tratarea bolnavilor infectaţi COVID 19 în spitalele din Brăila.

”Ruşinos ce se întâmplă, doar pentru ca unii să pozeze în salvatori şi să poarte un război fără sens! Acum e un singur război de dus, cu un virus! Dragi brăileni, cu toţii trecem printr-o perioadă foarte grea, insă, sub nicio formă, nu voi permite ca acest subiect, care are legătură cu sănătatea brăilenilor, să fie exploatat politic! Aţi văzut cu toţii propunerea care circulă în spaţiul public, venită din partea DSP Galaţi către DSP Brăila. Însă, reţineţi: nu s-a luat o decizie oficială în acest sens! Am luat legătura cu toţi managerii si directorii medicali ai spitalelor din Brăila, cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean, Francisk Iulian Chiriac, şi vă asigur că împreună vom decide tot ce e mai bine pentru noi toţi!”, a scris prefectul de Brăila.

Piețele din România rămân deschise: REGULI DRACONICE pentru cei care merg la cumpărături acolo

În acelaşi context, Boboc le cere primarului Brăilei Marian Dragomir şi europarlamentului Mihai Tudose, care au criticat dur propunerea DSP Galaţi de a trata bolnavii din acest judeţ în spitalele din Brăila, să renunţe la a face politică în aceste vremuri: ”Le cer public domnului primar Marian Dragomir şi domnului europarlamentar Mihai Tudose să lase politica deoparte în aceste momente, să lase populismul. Chiar nu este cazul în aceste momente să existe abordări găunoase! Îmi doresc să nu fie ceea ce bănuiesc, şi anume o acţiune concertată a liderilor politici din Galaţi şi Brăila, având in vedere ca toti fac parte din acelaşi partid, căci altfel nu mi explic cum un astfel de document, care nu este decât o opinie a celor din Galaţi, a ajuns să stârnească această panică printre brăileni!Îi asigur pe aceşti domni,care s-au căţărat inacceptabil pe un subiect extrem de sensibil, că toate măsurile care vor fi luate îi vor avea ca principali beneficiari pe brăileni şi orice măsură va avea la bază doar argumente medicale... NU POLITICE!Nu vreau să se repete scenariul din Italia, unde interesele economice si cele politice au întârziat măsurile necesare, iar situaţia a degenerat, aşa cum vedem cu toţii!În final, dacă sistemul sanitar va ceda, neputând face faţă tratării atât pacienţilor cu COVID-19, cât şi celor necontaminaţi, răspunde domnul primar Dragomir pentru urmări?”.

Pe de altă parte, prefectul de Galaţi,Gabriel Avrămescu, nu a vrut să comenteze subiectul, spunând că este vorba doar despre un proiect ce aparţine Ministerului Sănătăţii, proiect care ar viza si alte judeţe, nu doar Galaţi şi Brăila.