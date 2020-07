Prefectul de Neamț îi solicită ministrului Sănătăţii deschiderea 'urgentă' a SJU Piatra-Neamţ pentru patologia non-COVID

Prefectul George Lazăr i-a cerut public, marţi, ministrului Sănătăţii să urgenteze desemnarea Spitalului din Târgu Neamţ ca spital-suport COVID-19, iar Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ să redevină spital clinic.

Prefectul de Neamţ a declarat, într-o conferinţă de presă, că toate documentele care susţin clinic şi epidemiologic aceste aspecte au fost trimise de acum două săptămâni şi nu înţelege de ce sunt blocate deciziile, potrivit agerpres.ro.

"Astăzi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ are 21 pacienţi pozitiv COVID-19 internaţi şi 32 pacienţi suspecţi, fiind ocupate 6% din total numărului de paturi. Spitalul Târgu Neamţ are 260 paturi, secţie de boli infecţioase, compartiment ATI, laboratoare diverse, inclusiv de radiologie. Din 10 iunie funcţionează şi aparatul de testare Real Time PCR. Deci poate asigura tratament pacienţilor COVID-19. Consider în mod personal, dar şi din discuţii cu cadrele medicale, că nu mai există o filosofie corectă ca Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ să rămână un spital închis cazuisticii generale şi să asigure doar pacienţii cu COVID-19, cu 21 internări. Cer ferm, şi am făcut adresă la Ministerul Sănătăţii, ca spitalul din Piatra-Neamţ să fie redeschis în totalitate", a declarat prefectul George Lazăr.

Prefectul a adăugat că au fost trimise şi marţi noi adrese către Ministerul Sănătăţii prin care se solicită deschiderea urgentă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ pentru patologia non-COVID şi desemnarea celui din Târgu Neamţ ca suport pentru aceşti pacienţi.

În momentul de faţă, Spitalul municipal Roman asigură patologia clinică şi este supraaglomerat pentru că, deşi nu are capacitatea fizică, preia pacienţi din tot judeţul Neamţ.