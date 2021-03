Prefectul de Suceava: revenirea la muncă a examinatorilor cercetați de DNA pentru ȘPAGĂ, un lucru spre BINELE cetățenilor

Prefectul judeţului Suceava, Iulian Cimpoeşu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă că decizia de rechemare la muncă a patru dintre angajaţii Serviciului de Permise şi Înmatriculări Auto puşi în libertate sub control judiciar, după ce fuseseră arestaţi în noiembrie 2020 în "dosarul şpăgilor", s-a bazat pe binele cetăţeanului şi necesitatea deblocării acestui serviciu, conform Agerpres.

El a spus că a discutat cu responsabili din Ministerul de Interne, precum şi cu şeful interimar al Serviciului permise şi înmatriculări auto, Alexandru Duţuc, şi nu s-a găsit altă soluţie pentru ca activitatea acestui serviciu să revină la normal.

Totodată, el a arătat, în calitate de coordonator local al campaniei USR ''Fără penali în funcţii publice'', că în această decizie a prevalat interesul oamenilor şi îşi asumă orice atac politic sau personal.

"Administraţia publică înseamnă să pui cetăţeanul în centrul atenţiei, să-i vrei binele. Am primit zeci de mesaje atât personal, cât şi pe pagina instituţiei prefectului pentru deblocarea activităţii acestui serviciu. Am discutat personal la Ministerul de Interne, la Bucureşti la direcţia generală a acestui serviciu, m-am consultat domnul subcomisar şi cu ambii subprefecţi şi nu am găsit o variantă mai bună pentru a debloca un serviciu atât de important (...) Am fost pe deplin conştient că îmi asum o mare responsabilitate, că voi fi atacat atât personal, cât şi politic pentru această decizie. Tocmai de aia vreau să iese în evidenţă faptul că am pus mai presus interesul oamenilor care au nevoie ca acest serviciu să funcţioneze, decât interesul meu personal", a spus Cimpoeşu.

La rândul său, şeful interimar al Serviciului permise şi înmatriculări, Alexandru Duţuc, a afirmat că decizia de a-i aduce la muncă pe cei patru angajaţi anchetaţi de DNA "nu a fost luată cu uşurinţă", dar că, în urma acestei hotărâri, 912 candidaţi la proba practică de obţinere a permisului auto vor susţine examenul într-un interval de timp de două luni de zile, considerat unul rezonabil.

Potrivit lui Duţuc, în cazul permisului auto categoria B intervalul de timp pentru susţinerea probei practice s-a redus cu 11 zile, iar pentru permisul auto categoria C cu o lună.

Duţuc a precizat că situaţia de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Suceava nu se putea rezolva prin detaşări de personal din alte judeţe, pentru că acestea nu se pot face decât pentru perioade scurte de timp, în condiţiile în care în toată ţara există un deficit mare de personal în acest sector.

Patru examinatori de la Serviciul Permise şi Înmatriculări Auto Suceava, din rândul celor care au fost arestaţi preventiv în noiembrie 2020 iar ulterior au fost puşi în libertate sub control judiciar, se pot întoarce la locurile de muncă. Aceştia nu au primit din partea instanţei de judecată nicio interdicţie privind reluarea activităţii la locurile lor de muncă unde, potrivit procurorilor DNA, cei patru ar fi comis faptele de corupţie pentru care sunt cercetaţi penal.

Subcomisarul Alexandru Duţuc a confirmat că toate cele patru persoane şi-au reluat activitatea în cadrul instituţiei, dar nu pe funcţiile de examinatori.