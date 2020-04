Prefectul judeţului Caraş-Severin a solicitat o anchetă în cazul incendiului de la Composesoratul Băuţar

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, a declarat, luni, că a solicitat o anchetă în cazul incendiului de la Composesoratul Băuţar, care a fost anunţat oficial către autorităţi abia după câteva zile, potrivit Agerpres.

"Avem un incendiu la Composesoratul de la Băuţarul de Sus, încă de marţi, 7 aprilie, dar sesizat de reprezentanţii acestuia de abia vineri, 10 aprilie, iar din punctul meu de vedere aici nu mai avem un incendiu, ci un dezastru. Am înţeles că 80% din suprafaţa composesoratului este afectată. Din fericire, nu a ars masă lemnoasă, ci, în mare parte, vegetaţie. La sfârşitul săptămânii trecute am vorbit cu conducerea Gărzii Forestiere Caraş-Severin şi am cerut ca luni dimineaţa să îmi aducă dovada cu data la care au fost sesizaţi de acest incendiu. Prin adresa Ocolului Silvic Valea Bistrei apare informarea că au fost sesizaţi sâmbătă, pe data de 11 aprilie. Prin urmare, am dispus că atât Garda de Mediu, pentru că incendiul putea să pornească de la pajiştile aflate la limita pădurii, cât şi Agenţia de Protecţie a Mediului, Garda Forestieră, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin să desfăşoare o anchetă în acest sens. Nu înţeleg de ce s-a cerut ajutor doar după atâtea zile?!? Ce ascunde această perioadă?", afirmă prefectul Cristian Gâfu.

Lucrătorii ISU Semenic al judeţului Caraş-Severin acţionează în prezent pentru stingerea incendiului produs în zona comunei Băuţar, care s-a extins la ora actuală şi în fondul naţional. Mai exact, luni au acţionat 22 de persoane din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa şi Caransebeş, asistaţi de personal SVSU şi angajaţi ai Composesoratelor Bucova şi Băuţar, în număr de zece, cu patru jeepuri. În zonă au mai intervenit şi zece pădurari de la Ocolul Silvic Băuţar.

Totodată, a fost detaşat şi un elicopter IGAv, venit în sprijin în vederea efectuării recunoaşterile aeriene necesare şi pentru obişnuitele aruncări cu apă.