Prefectul județului Olt a demisionat din funcție / Cine e în cărți pentru a prelua mandatul

Prefectul judeţului Olt, liberalul Mario De Mezzo, a demisionat din funcţie pentru a candida la fotoliul de primar al municipiului Slatina din partea PNL, demisia sa fiind înaintată Guvernului.

"Eu am înaintat demisia din funcţie de la finalul săptămânii trecute, dar astăzi are loc şedinţa de Guvern în care se va lua act de demisie şi va fi numit un nou prefect", a declarat Mario De Mezzo, joi, pentru AGERPRES.

Surse politice au precizat, pentru AGERPRES, că noul prefect al judeţului va fi liberalul Nicolae Ştefan, care a mai ocupat această funcţie în perioada 2008 - 2009."Sunt un om norocos, de obicei prefecţii ştiu când sunt numiţi, dar nu ştiu şi când sunt demişi. În şedinţa de astăzi, 11 aprilie, Guvernul României va lua act de demisia mea din funcţia de prefect al judeţului Olt şi va numi următorul prefect. Am fost în slujba oamenilor din municipiul Slatina şi judeţul Olt în fiecare minut din cele 8 luni în in care am ocupat aceasta poziţie, cu demnitate şi onoare. Numărul meu de telefon a fost disponibil oricui a avut nevoie, am răspuns la telefon la orice oră din zi şi din noapte. Am fost prefectul oamenilor şi sunt mândru de acest lucru. Le mulţumesc tuturor colegilor mei pentru întreaga activitate derulată împreună, pentru implicarea şi devotamentul cu care îşi fac meseria în fiecare zi. De asemenea, le mulţumesc colegilor din instituţiile deconcentrate, din structurile MAI şi din toate instituţiile publice sau private cu care am interacţionat în aceste 8 luni, în diverse proiecte, şedinţe de lucru, vizite şi întâlniri. Nu în ultimul rând, le mulţumesc tuturor celor care au recâştigat încrederea în Instituţia Prefectului şi au apelat la mine şi la colegii mei pentru probleme de toate felurile. Instituţia Prefectului trebuie să rămână în slujba oamenilor, să fie deschisă şi receptivă la problemele lor.Îi doresc succes noului prefect al judeţului Olt şi le mulţumesc din nou tuturor celor care mi-au fost alături în această provocare profesională unică!", a transmis Mario De Mezzo într-un mesaj postat joi pe Facebook.Mario De Mezzo, preşedinte al PNL Slatina, va fi candidatul liberal la Primăria Slatina.