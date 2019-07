Prefectul Sibiului, decizie BOMBĂ - Apropiata lui Klaus Iohannis, dată afară din primărie

Înalta Curte de Casație și Justiție a României a dat dreptate Agenției Naționale de Integritate, ai cărei inspectori susțin că, pe vremea mandatului de viceprimar, Astrid Fodor s-a aflat în stare de incompatibilitate. Adela Muntean, prefect Sibiu, a spus astăzi la Antena3 că a luat act de starea de incompatibilitate și că a semnat acest ordin.

„Acest ordin este semnat. Este un act administrativ (...) prin care eu am luat act de o situație juridică existentă. Am luat act de starea de incompatibilitate, fiind decizia definitivă a ÎCCJ, motiv pentru care acest ordin poate fi contestat. Eu, ca prefect, nu am făcut decât să-mi îndeplinesc obligația legală de a emite ordinul prin care am constatat încetarea mandatului dnei primar”, a spus Muntean.

Primarul Sibiului a spus că va contesta decizia prefecturii.