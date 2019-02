Pregătiri pentru alegerile europarlamentare - Guvernul va adopta un set de măsuri. Va fi implementat sistemul informativ de prezență la vot

Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de guvern de astazi se va adopta un set de masuri destinate organizarii alegerilor europarlamentare din data de 26 mai.

"Ne pregatim temeinic pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European, care vor avea loc pe 26 mai. Responsabilitatea noastra e sa asiguram desfasurarea in bune conditii, iar rezultatele sa reflecte optiunile alegatorilor. In acest sens, am alocat in buget sume necesare fiecare institutii implicate. In sedinta de astazi facem pasii legali pentru oragnizarea alegerilor europarlamentare. Vom adopta un set de acte normative pentur buna desfasurare a alegerilor astfel incat sa fie respectate termenele prevazute de legislatie, pentru a asigura un scrutin corect va fi implementat sistemul informtiv de prezenta la vot si prevenire a votului ilegal, folosit si la alegerile din 2016", a declarat Viorica Dancila, inainte de sedinta de guvern.

Citeste si Dancilă îl acuză pe Iohannis de tergiversare: Nu am un răspuns legat de ministrul Transporturilor. Nu stiu ce va face cu bugetul