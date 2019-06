Preluarea preşedinţiei Consiliului UE a fost o oportunitate pentru România de a aborda problema schimbărilor climatice

Preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al acestui an a constituit o oportunitate deosebită pentru a aborda problema schimbărilor climatice şi de a contribui în mod direct la procesul de consolidare şi promovare pe agenda europeană a politicilor de creştere a capacităţilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice, a declarat, joi, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Eugen Constantin Uricec, potrivit AGERPRES.

"Astfel, am reuşit să finalizăm în negocieri Regulamentul privind stabilirea standardelor de emisii de CO2 pentru vehicule grele, care are drept beneficii reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor, reducerea costurilor de operare pentru operatorii de transport, impulsionarea creşterii cercetării şi inovării. Este un succes notabil pe care România l-a reuşit în această perioadă de Preşedinţie a Consiliului UE, în condiţiile în care alte state au evitat acest subiect extrem de important", a spus Uricec, în deschiderea conferinţei internaţională a proiectului de cercetare european H2020 BRIGAID.

În opinia secretarului de stat, nu putem evita noţiunea de mediu, dezvoltare durabilă, schimbări durabile în orice am face. În orice domeniu încercăm să ne dezvoltăm şi vrem să ne dezvoltăm trebuie să ţinem cont de aceşti vectori, care înseamnă dezvoltarea noastră la nivel mondial.

"Este recunoscut faptul că vremea, clima, apa şi condiţiile de mediu influenţează dezvoltarea socio-economică a ţărilor din întreaga lume, iar creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor meteo extreme cauzate de variabilitatea şi schimbarea climei determină efecte majore din punct de vedere al impactului socio-economic. De asemenea, limitarea încălzirii globale la pragul de 1,5 grade Celsius impune schimbări ample şi rapide în domeniul folosirii terenului, a energiei, a industriei, a construcţiilor, transporturilor şi dezvoltării aşezărilor urbane. Emisiile de CO2 ar trebui să scadă cu aproximativ 45% până în 2030 faţă de nivelurile din 2010 şi să ajungă la 0% în jurul anului 2050", a adăugat Uricec.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti găzduieşte în zilele de 13-14 iunie 2019 conferinţa internaţională a proiectului de cercetare european H2020 BRIGAID.

"Acest subiect este extrem de drag inimii mele. Sper că vom putea explica implicarea Ambasadei noastre la Bucureşti şi activitatea noastră şi putem face acest lucru prin acest proiect foarte bun, prin care putem aduce laolaltă sectorul public şi cel privat, de asemenea reprezentanţi ai institutelor de educaţie superioară şi de cercetare, astfel încât activitatea noastră să fie benefică ambelor ţări, România şi Olanda. Mă bucur foarte mult că ne concentrăm pe acest eveniment şi pe acestea de inovaţie. Cred că va fi benefic pentru toate părţile implicate în acest eveniment şi acest proiect. Perspectiva noastră din Olanda este aceea că în general colaborarea din mai multe părţi este cheia succesului. Doar aducând laolaltă reprezentanţi ai mai multor sectoare putem avea succes. Aceasta este o formulă de succes şi este foarte important să subliniem acest lucru, având în vedere că suntem ambele ţări membre ale UE şi sperăm că vom crea un efect de cascadă care să se transfere şi către alte ţări", a spus ambasadorul Olandei la Bucureşti, Stella Ronner-Grubacic.

Ea a subliniat că îmbunătăţirea rezilienţei la inundaţii şi secetă devine o provocare din ce în ce mai mare.

"Îmbunătăţirea rezilienţei la inundaţii şi secetă devine o provocare din ce în ce mai mare şi am văzut acest lucru în ultimele săptămâni. De aceea, este crucial să ne asigurăm că inovaţiile pot pătrunde pe piaţă, aşa cum am văzut mai devreme, şi pot face acest lucru cât mai repede posibil. Şi, în acest sens, ieri seară am avut posibilitatea de a discuta cu o parte dintre antreprenorii şi inovatorii olandezi care sunt veniţi aici şi care sunt nerăbdători să vadă cum pot ajuta inovaţiile lor în crearea de noi inovaţii, astfel încât să poată capta interesul publicului mai larg. În mod clar, tinerii profesionişti şi studenţii sunt garanţia noastră cea mai bună pentru succes pe viitor. Sunt sigură că ideile dvs vor reprezenta o sursă de inspiraţie pentru alţii", a adăugat diplomatul olandez.

Conferinţa BRIGAID reuneşte cercetători şi inovatori din peste 20 de ţări ale Europei, alături de actori decizionali din România şi străinătate.