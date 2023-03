Premieră în mandatul lui Biden: Președintele SUA blochează prin veto o lege împotriva practicilor 'woke' (Video)

"Tocmai am semnat acest veto pentru că legislația adoptată de Congres ar pune în pericol economiile pentru pensie ale persoanelor din întreaga țară", a declarat Biden într-o înregistrare video postată pe Twitter.

Proiectul de lege a trecut de Congres la 1 martie, când Senatul a votat cu 50-46 pentru a adopta o măsură de anulare a unei reguli a Departamentului Muncii care facilitează managerilor de fonduri să ia în considerare aspectele de mediu, sociale și de guvernanță corporativă, sau ESG, pentru investiții și decizii privind drepturile acționarilor, cum ar fi prin votul prin procură.

Rezultatul a evidențiat dorința republicanilor de a se opune aliaților lor tradiționali de pe Wall Street și din America corporatistă care adoptă ceea ce legislatorii partidului caracterizează drept practici liberale "woke".

Doi senatori democrați, Joe Manchin din Virginia de Vest și Jon Tester din Montana, au votat alături de republicani. Ambii urmează să fie realeși în 2024 în state cu înclinații republicane. Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a adoptat proiectul de lege în februarie.

Republicanii susțin că regula, care acoperă planuri care investesc în mod colectiv 12 trilioane de dolari în numele a 150 de milioane de americani, ar politiza investițiile, permițând managerilor de planuri să urmărească cauze liberale, ceea ce, potrivit lor, ar afecta performanța financiară.

Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, i-a acuzat pe republicani că se amestecă în deciziile de investiții private, spunând în plenul Senatului că aceștia "își impun propriile opinii pe gâtul fiecărei companii și fiecărui investitor".

Manchin a replicat că administrația Biden a fost cea care și-a impus "agenda politică radicală" pe această temă.

"În ciuda unei respingeri clare și bipartizane a regulii din partea Congresului, președintele Biden alege să pună agenda progresistă a administrației sale mai presus de bunăstarea poporului american", a declarat Manchin într-un comunicat.

