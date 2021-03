Premieră în România: Tazz by eMAG şi Edenred lansează prima soluţie de plată online cu carduri de masă

Tazz by eMAG şi Edenred România anunţă un parteneriat unic, prin intermediul căruia clienţii celor două branduri pot utiliza cardul Edenred Ticket Restaurant pentru a comanda şi plăti mâncare online.

Conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES, parteneriatul, primul de acest tip din România, este şi o inovaţie tech, ce permite integrarea completă emitent - platformă - restaurante.

Citește și: Florin Cîțu își încalcă una dintre marile promisiuni ale mandatului: pune cruce depolitizării

Disponibilă pentru o multitudine de restaurante prezente în aplicaţia Tazz by eMAG, plata cu tichete de masă devine, astfel, un beneficiu exclusiv al utilizatorilor Edenred.

Utilizatorii trebuie să înroleze cardul Edenred Ticket Restaurant în aplicaţia Tazz by eMAG, urmând paşii indicaţi, ulterior procesul de plată fiind identic cu cel utilizat pentru cardurile bancare folosite până acum în aplicaţie. Utilizatorii pot consulta soldul disponibil pe cardul de masă direct în aplicaţia Tazz by eMAG, fără a mai fi necesară accesarea aplicaţiei MyEdenred şi pot achita online masa de prânz comandată la birou sau acasă, de la restaurante din 23 de oraşe din ţară în care Tazz by eMAG este prezent.

Parteneriatul creşte numărul de opţiuni de alimentaţie sănătoasă pentru masa de prânz a angajaţilor, oferindu-le acces la o modalitate de plată suplimentară şi sprijină restaurantele partenere Edenred listate în aplicaţie care acceptă plata cu Edenred Ticket Restaurant.

Tazz by eMAG este disponibil în 23 de oraşe şi listează oferte de la sute de restaurante comune ambilor parteneri. Utilizatorii Edenred Ticket Restaurant pot folosi filtrele disponibile pentru a selecta rapid în aplicaţie restaurantele care acceptă plăţi cu cardurile lor de masă.

De la food ordering la orice produse necesare pentru casă, cu livrare rapidă, în cateva minute, Tazz by eMAG este astăzi cea mai descărcată aplicaţie de către români din categoria "Food & Drink" în ultimele 30 de zile. Serviciile oferite de Tazz by eMAG sunt disponibile atât prin aplicaţiile Android şi iOS, cât şi online pe www.tazz.ro. Tazz by eMAG este rezultatul parteneriatului încheiat în toamna lui 2019 între eMAG şi EuCeMananc, cu obiectivul de a accelera dezvoltarea business-ului.

Edenred este lider de piaţă ca platformă de servicii şi plăţi şi este partenerul de zi cu zi al întregului ecosistem al pieţei muncii, conectând peste 50 de milioane de angajaţi şi 2 milioane de comercianţi parteneri prin intermediul a peste 850.000 de clienţi corporativi în 46 de ţări.

Edenred oferă soluţii de plată cu destinaţii specifice pentru alimentaţie (tichete de masă), flote auto şi mobilitate (carduri de combustibil, soluţii multi-energy, mentenanţă, taxe de drum, parcări şi vouchere de transport), stimulente (vouchere şi carduri cadou, platforme dedicate angajaţilor) şi plăţi corporative (carduri de plată virtuale). Aceste soluţii cresc calitatea vieţii şi puterea de cumpărare a angajaţilor, îmbunătăţesc atractivitatea şi eficienţa companiilor, şi animă piaţa muncii şi economia locală. De asemenea, facilitează accesul la o alimentaţie mai sănătoasă, produse mai sustenabile şi soluţii de soft mobility.