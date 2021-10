Premieră între cultele religioase: Muftiatul Musulman anunță că permite accesul doar cu certificat verde

Deși cultele religioase sunt exceptate de la obligația prezentării certificatului verde, Muftiatul Cultului Musulman anunță că accesul este permis doar persoanelor vaccinate, care au trecut prin boală sau au un test negativ.

„Conform reglementărilor legale în vigoare (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021), vă informăm că accesul în incinta Muftiatului Cultului Musulman din România este permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Vă mulțumim pentru înțelegere”, se arată într-un comunicat al Muftiatului Cultului Musulman.

Muftiatul Cultului Musulman lansa săptămâna trecută un îndemn la vaccinare pentru toți credincioșii musulmani din România.

„În contextul sanitar actual, este foarte important pentru fiecare dintre noi să avem grijă de noi și de cei din jur, să ne protejăm sănătatea și să facem același lucru și cu cei dragi. Anul acesta, virusul SARS-CoV-2, care ne-a bulversat pe noi toți de mai bine de un an și jumătate, în urma mutațiilor suferite, este mai contagios decât în urmă cu un an, dar anul acesta, față de acum un an, avem cea mai rentabilă armă de a lupta împotriva lui: vaccinul! După ce a primit primele două doze de vaccin la începutul acestui an, șeful Cultului Musulman din România, muftiul Muurat Iusuf, merge astăzi pentru a primi a treia doză (booster), îndemnându-i totodată pe toți membrii comunității să apeleze cu încredere la vaccin, pentru a-și asigura o rezistență mai mare la virus”, transmite Muftiatul Cultului Musulman, pe 18 octombrie.

Accesul credincioşilor în lăcaşul de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe şi adunări religioase se face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 2 metri pătraţi pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 metri între persoane.



Aceste noi reglementări sunt prevăzute într-un Ordin al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Afacerilor Interne care se referă la regulile privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase.



Potrivit ordinului publicat luni seara în Monitorul Oficial, slujbele oficiate de către personalul de cult în aer liber (în curtea lăcaşului de cult) se desfăşoară cu menţinerea distanţei de 2 metri între persoane.



În ceea ce priveşte procesiunile şi/sau pelerinajele religioase, acestea se organizează cu asigurarea unei distanţe minime de siguranţă de 2 metri între credincioşi.