Premieră la prezidențiale: PSD renunță la clasicele mitinguri / Viorica Dăncilă: 'Eu iubesc oamenii și empatizez'

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a declarat marți la B1TV că în campanie nu vrea să participe la clasicele mitinguri organizate în cursele electorale și că preferă să vorbească cu alegătorii pentru că „eu iubesc oamenii și empatizez”.

„Nu vreau mitinguri. Voi merge in piata, la ziua recoltei, unde sunt oameni, eu iubesc oamenii și emptizez. Imi place sa stau intre oameni. Nu mi se pare normal ca un presedinte sa stea inchis in Palatul Cotroceni, asta e greseala facuta mereu pana acum, trebuie sa vedem care e pulsul, ce vor oamenii de la noi. Eu cred ca aceasta izolare de oameni nu este un lucru bun. Asa voi aborda campania electorala, de maine voi fi in teritoriu”, a zis Dăncilă.

