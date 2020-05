PREMIERĂ la Timişoara: Medicii au administrat plasmă unui pacient în stare critică

Medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara au administrat, vineri, pentru prima dată plasmă obţinută de la pacienţi vindecaţi de coronavirus unui pacient aflat în stare critică. În unitatea medicală mai sunt internaţi, în prezent, 24 de pacienţi, între care patru la Terapie Intensivă, anunță news.ro.

Medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara au avut de ales din protocolul naţional între 3 scheme. Fie să administreze doza de 3 pungi a câte 200 ml odată, fie câte una în fiecare zi, fie de-a lungul a 5 zile.

Medicii au mers pe prima variantă şi au administrat vineri plasmă, primului pacient

”Plasma s-a administrat unui pacient critic din ATI. Are sub 50 de ani, un domn tânăr, în stare critică. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine ne-a pus la dispoziţie prima tură de plasmă de la pacienţi convalescenţi. Noi am mers pe administrarea celor 3 pungi în aceeaşi zi. Au mers una după alta, 3 pungi de plasmă proaspăt congelată. Acesta este tratamentul pentru acest bolnav, este plasma de grupă sanguină 0(I), care a fost administrată deja. Dacă pacientul va merge bine, presupunem ca parte din tratament a fost şi această plasmă. Sperăm că va ajuta la îmbunătăţirea stării lui. Mai avem încă un pacient care ar fi eligibil pentru această procedură, dar încă nu avem plasmă pentru a-i fi administrată”, a declarat pentru News.ro, Voichiţa Lăzureanu, directorul medical al Spitalului ”Victor Babeş” din Timişoara.

Plasma, recoltată la Centrul Regional de Transfuzii Timişoara de la un fost pacient depistat cu COVID -19, a fost supusă unui proces minuţios de verificare, înainte de administrare.

Timişorenii care au fost vindecaţi de coronavirus sunt rugaţi să doneze plasmă pentru a da o şansă bolnavilor aflaţi acum la ATI.

Vineri, în Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timiţoara mai sunt internaţi doar 24 de pacienţi cu coronavirus, dintre care 4 se află în Terapie Intensivă.

De la începutul pandemiei şi până în prezent, la Timişoara au fost depistate 496 de cazuri de COVID - 19.