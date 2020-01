Premiera celui mai nou spectacol din repertoriul Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu şi totodată prima mare producţie a anului 2020, "Camino Real", de Tennessee Williams, pus în scenă de Cosmin Chivu - regizor român stabilit la New York şi director al Programului de studii de licenţă în actorie şi regie din cadrul Universităţii de Artele Spectacolului Pace, New York, va avea loc în 19 ianuarie, potrivit news.ro.

Conceptul scenografic al spectacolului este realizat de cunoscutul scenograf Andu Dumitrescu, muzica originală este compusă de artistul de origine bulgară Hristo Namliev, iar coregrafia şi mişcarea scenică sunt semnate de Ianoş Pătraşcu.

Din distribuţia spectacolului, în ordinea indicată de autor a personajelor, fac parte actorii: Adrian Matioc, Viorel Raţă, Liviu Vlad, Marius Turdeanu, Dana Taloş, Pali Vecsei, Oana Marin, Iustinian Turcu, Diana Văcaru-Lazăr, Cristina Ragos, Codruţa Vasiu, Ioan Paraschiv, Ali Deac, Ştefan Tunsoiu, Mariana Mihu, Cendana Trifan, Cezara Creţu, Andrada Oltean, Andrei Suveică.

Spectacolul va fi prezentat în avanpremieră pe 17 şi 18 ianuarie, la TNRS - Sala Mare, iar premiera va avea loc duminică, 19 ianuarie.

Citește și: Ludovic Orban încheie în forță vizita de la Bruxelles: se întâlnește cu doi oficiali de prim rang

În prezent, Cosmin Chivu este directorul Programului de studii de licenţă în actorie şi regie din cadrul Universităţii de artele spectacolului Pace, New York. Pe lângă cursurile de teatru pe care le predă în prezent la Universitatea Pace, Chivu a susţinut cursuri de arta actorului, improvizaţie, regie şi dramaturgie europeană la nivel de masterat la Actors Studio Drama School, London's Central School of Speech and Drama, Tisch School, NYU, Universitatea din Hawaii, Theatre of Changes - Atena, Grecia, Institutul de arte din Barcelona, Spania şi Universitatea Chulalongkorn, Bangkok, Thailanda. Se implică activ în realizarea de noi producţii şi traducerea unor piese europene contemporane pentru publicul american. De peste zece ani, creează noi piese în cadrul atelierului de dramaturgie şi regie al Actors Studio. Din 2012, în cadrul Centrului Artistic Schimmel, Chivu susţine seria de conversaţii cu artişti renumiţi, The Masters Series. Cosmin Chivu are un masterat în regie de teatru de la Facultatea de teatru Actors Studio, New School, New York, şi o licenţă în actorie de la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”, România.

Directorul TNRS, Constantin Chiriac, a povestit în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc joi: "Am jucat în 1982 în „Camino Real”, în regia lui Iulian Vişa. Williams are de fiecare dată o poveste, şi roluri, şi partituri, dar este tot timpul o poveste. Este singurul text care are o dimensiune de visare, este un text complex, pe care Vişa l-a regândit în anii '80. A fost unul dintre cele mai mari spectacole montate atunci în România. Era un spectacol de un impact social incredibil. Se cânta „Da-ţi putere poporului!” (...) La acest spectacol am avut 17 vizionări pe vremea regimului comunist. După un an a fost interzis. La 30 de ani, facem acest spectacol".

"Camino Real este un oraş la capătul lumii, situat într-un stat poliţienesc, o ţară nedeterminată din America Latină. Conflictul central se consumă între puterea absolută reprezentată de Gutman (alături de ofiţerii săi) şi de oamenii de rând în care sunt incluşi vânzători de stradă, ghicitoare şi prostituate. Gutman neagă singura sursă de apă rămasă pentru cei săraci şi deposedaţi şi ameninţă în public că o revoltă sau o revoluţie ar putea duce la sfârşitul lumii. (...) Mesajul central al piesei gravitează în jurul unei progresii meditative ce priveşte înspre libertatea de gândire şi mobilitate a celor marginalizaţi şi criminalizaţi vizavi de puterea absolută a forţelor restrictive", a spus Cosmin Chivu.