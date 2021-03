Premierul anunță că programul Agro Invest va porni cu un plafon de un miliard de lei: 'Îi va ajuta pe fermieri să treacă de această perioadă dificilă'

Premierul României Florin Cîțu a vorbit, sâmbătă, despre motodele de redresare economică pe fondul derulării pandemiei cu coronavirus ncă din anul 2020 și a reamintit programele ce vor fi avute în vedere și care pot ajuta inclusiv la reducerea deficitului.

”Eu vreau să ramână în această guvernare constructia spitalelor noi. singura conditie e ca proiectul sa fie finalizat pana in 2026. Resursele sunt acolo. Asta face acest program de reforma. Ajuta tarile sa se dezvolte.

Dezvălui o discuție avută la CE. Toata lumea întreabă cum vom reuși noi sa facem reducerea deficitului până in 2024, pana la 3 la suta in 2024.

Nu introducem taxe. Sa introduci taxe cand dinamica economiei e sub potential, e ucigas. Iti omoara economia.

România are resurse de a reveni in economie. Trebuie doar o colectare mai buna. Digitalizarea, am vazut in ultimii 20 de ani, care a crescut colectarea impozitelor permane.

E-Facturare cu SAFTE sunt platforme de vor crește veniturile. Nu cred in creșterea taxelor cand economia e sub potential. Putem ajunge la acel deficit de trei la sută prin mai buna folosire a banilor ce ii avem.

Putem sa și investim și să ajungem și la trei la sută”, explică premierul.

”Sunt proiecte in buget. Am prelungit măsuri ce au ajutat anul trecut si au ajutat economiei. Trebuie sa recunoastem ca hopul nu a trecut, suntem in situatie pandemica.

IMM invest revine. A fost o dezbatere anul trecut in UE referitor la cum susținem economiile.

Una era prin garantii si lata prin ajutaore de stat. Tarile ce au folosit garantii, si usnt adeptul acestei masuri, au avut de castigat.

Cei ce iau aceste garantii stiu si vor ca acele companii sa ramana in picioare. Sunt țări si oameni ce nu se arunca la cheltuieli ineficiente. Garantiile au caracteristica de a controla comportamentul”, a mai afirmat Cîțu.

IMM invest, ramane, revine. Apare Agro invest. A aparut din nevoia observata in piata. Unele masuri pot fi imbunatatite pe parcurs.

Agro Invest a aparut din discutii si vazand ca sectorul agricol are particularitati ce trebuiau laute in seama.

Am creat acest program special tot pe garantii dar ii va ajuta pe fermieri sa treaca de aceasta perioada dificila.

Incepe cu un miliar de lei. Daca e un program de succes crestem plafonul. Nicio problema”, a mai anunțat premierul.

