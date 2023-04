Premierul Ciucă nu vrea panică din cauza măsurilor de austeritate: 'Mie îmi pare foarte rău că a fost circulat un document neoficial'

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că măsurile privind reducerea cheltuielilor vor fi anunțate după 1 mai. „Am precizat foarte clar că în acest moment pe masa guvernului analizăm posibilitatea de a chibzui mai bine bugetul fără a se face referire la măsuri de înghețare a salariilor sau alte măsuri care nu sunt motivate acum”, a spus Nicolae Ciucă.

„Mie îmi pare foarte rău că, începând de vineri, a fost circulat un document neoficial. În întâlnirea de aseară, am solicitat ca toate aceste aspecte să fie clarificate. Nu avem nevoie să inducem panică în rândul populației că vor fi luate măsuri de austeritate. Săptămâna trecută, vineri, am precizat foarte clar că în acest moment, pe masa guvernului, analizăm posibilitatea de a chibzui mai bine bugetul, fără să se facă referiri la măsuri de înghețare a salariilor, la altfel de măsuri care practic nu sunt motivate în acest moment. Motivul pentru care am luat această decizie a fost că, după trei luni de zile, pe colectare s-a înregistrat un deficit de 4,5 miliarde. Or ținta noastră la nivelul guvernului este de a ne încadra în deficit așa cum a fost el asumat de țara noastră. Ați văzut că agențiile de rating, la ultimele analize, au menținut nivelul de rating, altele chiar l-au îmbunătățit, ținând cont de creșterea economică, de măsurile pe care noi le-am luat ca să ne încadrăm în țintele asumate. Ca atare, ținând cont că nu voi lua o decizie pe tot felul de mesaje care au fost transmise în spațiul public, ci am nevoie de analiză care să conflirme în mod concret situația, am cerut să mi se prezinte de la Ministerul de Finanțe care sunt toate elementele care pot să stea la baza unei decizii. Deciziile vizază reducerea cheltuielilor la bunuri și servicii, cheltuieli pe mașini, pe mobilier, care pot să mai aștepte, ca să ne îndeplinim obiectivele de investiții”, a declarat Ciucă, la Iași.

Premierul a precizat că se ia în calcul impozitarea veniturilor de la stat care sunt mai mari decât salariul președintelui.

„Nu discutăm despre supraimpozitare, ci despre impozitarea anumitor venituri. Ideea de bază a fost aceea a celor care au salarii mai mari decât președintele țării. Nu am discutat despre salariile din privat. Am discutat cu reprezentanții sindicatelor și le-am spus: vă rog frumos să nu vă luați după zvonuri”, a mai precizat Ciucă.

Măsurile privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat pot fi introduse doar prin lege adoptată de parlament, a mai declarat premierul.