Premierul din Europa care a comis o gafă uriașă: Israelul are dreptul la genocid în Gaza/ Video

"În prezent, circulă videclipuri cu traduceri inexacte și distorsiuni ale celor spuse de prim-ministrul suedez în timpul unei întâlniri deschise la Göteborg", explică Carl-Oskar Bohlin, ministrul Apărării Civile, într-o postare pe X, fosta Twitter. "Obiectivul este evident: de a deteriora imaginea Suediei în străinătate și de a contribui la o polarizare și diviziune şi mai mari", a adăugat Bohlin.

Într-un moment al discuției, Kristersson începe să vorbească despre războiul dintre Israel și Hamas, dar greşeşte când încearcă să spună că Suedia și UE sunt "unite în faptul că Israelul are dreptul de a se apăra, în cadrul dreptului internaţional". Cu toate acestea, în loc de cuvântul "apărare" (försvar în suedeză), el spune mai întâi folk înainte de a se corecta.

Întreaga sesiune a fost descrisă ca fiind zbuciumată, cu protestatari și membri ai mulțimii strigând și întrerupându-l pe Kristersson în timpul discuției.

Liderul conservator a scris într-o postare ulterioară pe Facebook că i-a fost întreruptă conversația de "sabotori politici", aparent aflaţi acolo doar pentru a-și exprima "furia față de Suedia și poziția politică a UE în conflictul din Orientul Mijlociu".

Ministrul de Externe al Suediei, Tobias Billström, a declarat pe X într-o altă postare că țara a văzut "actori ostili încercând să denatureze în mod fals cuvintele premierului nostru". "Nu contribuiți la asta. Ceea ce a spus el este că Suedia și UE sprijină ferm dreptul Israelului de a se apăra", a spus Billström.

Bohlin a spus că narațiunea este întărită de "actori implicați în campania de dezinformare legată de serviciile sociale din Suedia".

În 2022, țara a fost ținta unei vaste campanii de dezinformare care susținea că serviciile sale sociale "răpeau copii musulmani" și îi plasau în case creștine, ceea ce a determinat autoritățile suedeze să nege public acuzațiile.

Tot după evenimentul de marți de la Göteborg, politicianul conservator Hanif Bali a folosit reţeaua X, identificându-l greșit pe unul dintre activiștii palestinieni prezenți ca un cunoscut lider al unei bande. Informația falsă a fost împărtășită de mulți experți de dreapta pe rețelele de socializare și a fost publicată în ziarul "Svenska Dagbladet" într-un editorial al jurnalistului suedez Peter Wennblad.

Ulterior, activistul a fost identificat în mod corect drept Bachar Garar, un student la Universitatea Linné, fără antecedente penale sau legături cunoscute cu crimele unor bande. Garar lucrează în îngrijirea bătrânilor și la un restaurant cu hamburgeri și a apărut anterior pe coperta revistei "Forum Försvarets" a Forțelor Armate Suedeze, după ce și-a făcut serviciul militar la regimentul suedez de Salvamari din Kungsängen.

"Este frustrant faptul că un politician cunoscut împărtășește propagandă fără a-și verifica sursa. La universitate am învățat să fim atenți la informațiile pe care le împărtășim", a declarat Garar pentru ziarul de stânga "Proletären", care a fost prima media care l-a intervievat.

"Ceea ce a scris despre mine mi-a rănit familia și pe mine, oamenii cred că sunt un şef de bandă. Mi-e frică să nu fiu atacat pentru că oamenii cred că sunt un criminal de bandă. Îmi distruge reputația la universitate. Vreau doar dreptate pentru poporul meu, ca și pentru mulți alții", a spus el.

Ulterior, "Svenska Dagbladet" a emis un mesaj în care a făcut corectura necesarăe și i-a prezentat scuze lui Garar. Bali și-a șters comentariile pe X, scriind că liderul bandei nu a participat la reuniune şi că "etichetarea lui greşită ca activist palestinian este gravă. De aceea, de laraţia falsă a fost eliminată". Nu l-a pomenit pe Garar.

Vorbind cu postul public SVT, Kristersson a încercat să rezolve controversa insistând: "Am încercat să spun ceea ce am spus de multe ori de când a izbucnit acest război, că UE și Suedia condamnă Hamas, care este o organizație teroristă. UE și Suedia sprijină dreptul Israelului de a se apăra în cadrul dreptului internațional".

Sursa: Revista Presei Rador Radio România

