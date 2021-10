Premierul Florin Cîțu a primit a III-a doză de vaccin împotriva COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central 'Dr. Carol Davila'

Declarațiile premierului Florin Cîțu după vaccinarea împotriva Covid-19 cu doza de rapel booster (doza a III-a) la Centrul de vaccinare din Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Florin Cîţu: Bună ziua! Astăzi am făcut cea de-a treia doză cu vaccin, recomandată de medic, pentru a mă proteja în continuare de virusul coronavirus. Îi încurajez pe toți cei care deja s-au vaccinat și au deja șase luni de zile să vină să-și facă a treia doză, mai ales persoanele care sunt peste 65 de ani, persoane care au deja probleme, ar trebui să vină urgent să se vaccineze. Bineînțeles, îi încurajez pe toți românii; cei care nu s-au vaccinat ar trebui să se vaccineze. Ați văzut că majoritatea covârșitoare, absolută aproape, a persoanelor care astăzi se îmbolnăvesc și care ajung în spital sunt persoane nevaccinate. Este foarte important, ați văzut presiunea pe spitalele din România, este foarte important să ne vaccinăm, este soluția, singura soluție pe care o avem acum este să ne vaccinăm. Dacă sunt câteva întrebări...

Reporter: Domnule premier, în ianuarie, pe 13 ianuarie, când ați fost tot aici pentru a vă vaccina cu prima doză, ați declarat că, citez, "obiectivul meu este de a avea 10,4 milioane de persoane vaccinate în luna septembrie". Suntem în luna septembrie și sunt vaccinate 5.413.000 de persoane. Unde credeți că s-a greșit, cine este responsabil pentru că nu s-a ajuns la acel obiectiv, pe care chiar dumneavoastră l-ați impus la începutul campaniei de vaccinare?

Florin Cîţu: Obiectivul respectiv era legat de numărul de doze pe care puteam să-l avem pentru a vaccina persoanele. Era un obiectiv pe care îl asumam, implicit spuneam că vom avea în România dozele respective și oamenii trebuie să se vaccineze. Dar ne uităm acum și ne-am uitat și la protestul de ieri, un protest cinic, în ziua în care aveam cel mai mare număr de persoane vaccinate, și vedem că avem multe explicații. Una dintre ele este că avem un partid în România și avem o mișcare susținută și de partide care ar fi fost oarecum proeuropene care au un mesaj antivaccinare, mesaj care este preluat, din păcate, și de televiziuni și dus mai departe, este un mesaj cu care trebuie să ne luptăm. Campania noastră la televizor a fost prezentată, dar nu cred că a fost prezentată la fel de mult cum au fost prezentate aceste mesaje. Cred că atunci când înțelegem cu toții că trebuie să promovăm mai mult mesajele provaccinare și mai puțin pe cele antivaccinare, vom vedea mai multe persoane vaccinate. În același timp, trebuie să spun că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne vaccinăm și trebuie să ne gândim că atunci când ne vaccinăm ne protejăm pe noi și îi protejăm și pe cei din jurul nostru, familiile noastre, pe cei apropiați.

Reporter: 8,98 este astăzi incidența pe capitală. Am văzut că au apărut acele restricții care îi vizează mai mult pe cei care nu s-au vaccinat. Credeți că aceasta ar fi o soluție astfel încât mai multe persoane să se vaccineze?

Florin Cîţu: Asta este opinia noastră. Am văzut că și în alte țări s-a mers în această direcție, folosim aceeași metodă, persoanele care sunt vaccinate pot beneficia de mai multe sau nu, nu au aceste restricții, persoanele nevaccinate vor trebui să respecte aceste reguli.

Reporter: Domnule premier, spuneați mai devreme despre protestul care a avut loc aseară. Au fost mulți manifestanți, și fără mască, ca atare ne așteptăm săptămâna viitoare la o explozie a numărului de infectări. Ce strategie aveți sau cum veți gestiona împreună cu autoritățile avizate situația, având în vedere numărul limitat de paturi la ATI?

Florin Cîţu: Vedeți dumneavoastră, iresponsabilitatea unor oameni după aceea pică pe umerii celorlalți români. Ceilalți români trebuie să cheltuie mai mulți bani pentru că unii sunt iresponsabili și vor ajunge la spital. Vom asigura resursele necesare ca toți cei care, din păcate, vor avea nevoie - eu sper să nu fie mulți - dar cei care vor avea nevoie de îngrijiri medicale să beneficieze de condiții cât mai bune în această perioadă, dar să știți că sunt din ce în ce mai mulți oameni care se uită și spun că cei care sunt vaccinați, cei care respectă regulile se uită la ceilalți și spun: oare de ce trebuie să plătim noi pentru toate aceste iresponsabilități? Până la urmă, repet, este datoria fiecăruia dintre noi, responsabilitatea noastră să ne protejăm, să-i protejăm pe cei din jur. Ce ar ajuta în această perioadă este ca politicienii, liderii politici să se dezică total de cei care au aceste campanii antivaccinare. Nu i-am văzut încă, dar vom vedea, dacă în perioada următoare...

Reporter: /.../ amenzi au fost date aseară? Ce măsuri au fost luate și dacă vă așteptați la proteste și astăzi?

Florin Cîţu: Mă aștept să fi fost date amenzi, încă nu avem situația amenzilor.

Reporter: Dar ce faceți acum concret să revitalizați campania de vaccinare?

Florin Cîţu: Campania de vaccinare s-a revitalizat, ați văzut că a crescut numărul de persoane, zilnic din ce în ce mai multe persoane se vaccinează. Vom promova ca și până acum. Sunt astăzi aici să mă vaccinez cu a treia doză. Le spun tuturor că este singura soluție. Ați văzut, în România, deci vedem din ce în ce mai multe persoane care se vaccinează și încercăm prin toate aceste măsuri pe care le-am luat, în care persoanele vaccinate au acces sau rămân... firmele rămân deschise, activitățile economice rămân deschise pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală.

Reporter: Domnule premier, statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii, spunea președintele României, Klaus Iohannis, în urmă cu două zile în acea declarație după ce a avut loc acel incendiu la spitalul din Constanţa. Cine credeți că a eșuat, dacă este vorba despre un eșec la un nivel mai mare, având în vedere numărul mic de persoane vaccinate?

Florin Cîţu: Până la urmă, o să reveniți la numărul de persoane vaccinate... Dacă ne uităm în România, repet, în această vară am avut o vară verde, România a fost o economie deschisă. Da, venea valul patru, am cerut să fie pregătită lumea, să fie pregătit sistemul sanitar pentru valul patru. O să avem o anchetă și rezultatele anchetei, vom vedea dacă a fost pregătit valul patru. Campania de vaccinare a fost o campanie prin care noi am adus vaccinul către toți românii. Am avut campania de vaccinare "Orașul vaccinează satul", ne-am dus în toată tara și am prezentat, am folosit resursele pe care ele avem. Dar, repet, în același timp, e nevoie de toată lumea și e nevoie ca noi toți să fim responsabili. Astăzi introducem și aceste măsuri cu certificat verde, de exemplu vaccinații pot să iasă în zone carantinate, vom vedea dacă și acestea dau rezultate. Sunt măsuri care au fost folosite și în Uniunea Europeană.

Reporter: Domnule premier, mai sunt două zile până la moțiunea de cenzură. Ați găsit acei 50 de parlamentari responsabili, așa cum îi numeați dvs, care să nu voteze moțiunea?

Florin Cîţu: Vedeți dvs, în acest moment în România până acum am discutat despre problemele din sistemul de sănătate, dar s-a creat o coaliție a iresponsabililor, o coaliție bizară, în care antivacciniştii stau la masă cu vacciniştii, proeuropenii cu antieuropenii doar pentru a da jos un guvern al liberalilor. Această coaliție nu are un plan B pe care să-l prezinte românilor. Cei de la PSD nu vor să vină la guvernare, cei de la USR spun că ei vor cu cei pe care îi dau jos astăzi de la guvernare, ceea ce este iresponsabil, iar cei de la AUR nu vor nimic. Această coaliție trebuie să vină să ne spună ce vrea de la România. Ei sunt cei care vin marți să dea jos Guvernul României. Pașii următori trebuie să-i vedem de la AUR, USR și PSD, această coaliție iresponsabilă care, în acest moment, în România, stau și fac aceste jocuri politice, nu se ocupă de altceva decât de a dărâma un guvern. Vă spun că orice se întâmplă după ziua de marți este responsabilitatea celor de la USR, PSD și AUR.

Reporter: Dacian Cioloş a declarat în această dimineață... Dacian Cioloş, noul șef USR PLUS, că așteaptă să fie invitat la discuții de către PNL. Veți iniția dvs aceste discuții?

Florin Cîţu: PNL nu are ce discuta cu un partid care dă jos guvernul PNL, mai ales atunci când se asociază cu AUR, un partid extremist și cu cei de la PSD, cei care sunt dușmanii românilor. Deci, nu avem ce discuta în acest moment, iar după ziua de marți vom vedea care sunt opțiunile, dar eu zic că toaste opțiunile sunt pe masă după ziua de marți. În momentul când alegi... Și aici, iarăși, trebuie să vedem această ipocrizie, dacă cei de la USR ar fi spus în campania electorală sau după aceea că ei vor vota alături de AUR și alături de PSD să dea jos guvernul PNL, niciodată n-am fi făcut o coaliție cu cei de la USR. Au fost necinstiți, n-au fost onești cu românii și astăzi vedem că de fapt pentru USR nu există nici un fel de scrupule, se alătură acestor partide cu care noi, cei de la PNL, nu vrem să avem de a face.

Reporter: Dacă moțiunea trece marți, pentru că matematic există această posibilitate, ce legitimitate mai aveți ulterior să conduceți Guvernul? Și dacă se poate să existe un premier din partea PNL care nu este președinte al Partidului National Liberal?

Florin Cîţu: Partidul Național Liberal deja și-a exprimat opțiunea. A spus foarte clar: este un partid care va merge... în continuare va face totul pentru a fi la guvernare și pentru a implementa programul de guvernare. L-am văzut și pe domnul Dan Barna, care spunea un lucru pe care ar trebui cu toții să îl ținem minte acum, nu? Spunea că obiectivul politic e important, nu instrumentul. Vom folosi această declarație mai departe.

Reporter: De ce nu au intervenit aseară jandarmii, deși protestul a ținut până după miezul nopții și intraseră în vigoare noile reguli? /.../

Florin Cîţu: Va trebui să vorbiți cu cei de la Ministerul Afacerilor Interne și cu prefectul, de obicei de acolo se dau...

Reporter: /.../ incendiul de la Constanța cine va plăti pentru cele șapte vieți? Și dacă vor fi date ajutoare și ce ajutoare familiilor?

Florin Cîţu: Știu că și de la Primăria Constanța vor fi date ajutoare, și de la Guvern vor fi date ajutoare, în ședința de luni va fi această decizie.

Reporter: În acest context aș mai avea o întrebare. Dumneavoastră, când vă tratați, mergeți la spitalele de stat sau la cele private?

Florin Cîţu: Este un protocol pentru...

Reporter: Când ați fost ultima dată într-un spital?

Florin Cîţu: Este un protocol pentru funcție. Când nu sunt în funcție, mă tratez la orice spital. În această funcție există un protocol pentru a te trata.

Reporter: Dumneavoastră împărtășiți ideea șefului statului că acesta este un stat eșuat?

Florin Cîţu: Eu spun că acest Guvern are responsabilitatea de a corecta greșeli făcute în ultimii 30 de ani de zile. Am început bine, am început cu reforme, la un moment dat bineînțeles că un partid s-a hotărât să plece, pentru că incompetența unui ministru nu a vrut să fie acceptată în acest partid și a mers mai departe. Și aici aș mai vorbi și despre moțiunea de marți, pentru că este un lucru foarte bizar. Eu am citit moțiunea celor de la PSD și acolo spun foarte clar că miniștrii transporturilor, ministrul sănătății, ministrul justiției, ministrul investițiilor au fost incompetenți. Oare votul celor de la USR pentru această moțiune validează această opinie? Și dacă validează, înseamnă că eu am fost prea indulgent și i-am păstrat prea mult în guvern? Adică, nu mai înțelege nimeni ce se întâmplă aici. /.../ Încă o întrebare.

Reporter: /.../ mai devreme, restricțiile, fie că vorbim de restricții pentru persoanele nevaccinate, introducerea certificatelor astfel încât poate astăzi nu mai vorbeam de un număr așa de mare de infectări.

Florin Cîţu: Restricțiile... De fapt nu sunt restricții, trebuie să fim cinstiți, acestea nu sunt restricții, sunt măsuri prin care noi introducem certificatul de vaccinare ca activitățile din România să poată să meargă mai departe, fără să existe riscul pentru persoanele care sunt acolo. Ele au venit... au fost adoptate în funcție de cum au fost propuse de specialiști. Așa am lucrat de la început, așa lucrez și în continuare. Specialiștii vin și propun. Astăzi au propus ceva, în CNSU, a fost aprobat, după aceea a fost hotărâre de guvern, în funcție de cum a evoluat situația. Și vă spun că ieri eu am fost si am vorbit cu mai mulți oameni care au activități economice. Toți erau fericiți că pot să rămână deschiși în perioada următoare doar pentru persoanele vaccinate și trecute prin boală. Până la urmă, trebuie să mergem mai departe, iar oamenii au înțeles și sunt foarte mulți oameni de bună-credință în România care înțeleg această situație.

Reporter: Dar, pe de altă parte, dacă îmi permiteți, s-a creat un oarecare haos - dacă îmi permiteți termenul - în ultimele zile, pentru că vineri seară Prefectura a venit cu un comunicat prin care...

Florin Cîţu: Corect, este adevărat, pentru că ei aveau...

Reporter: ... ulterior au revenit și acum există o confuzie referitoare la masca de protecție în aer liber /.../

Florin Cîţu: Nu este nicio confuzie. Masca de protecție în aer liber la peste 6 la mie este obligatorie, nu este niciun fel de confuzie.

Reporter: În comunicatul dat seara trecută și în hotărârea adoptată de Prefectură este specificat următorul lucru: că este obligatorie masca de protecție în spatii deschise, piețe, târguri, talciocuri, spatii /.../

Florin Cîţu: Deci spatii deschise.

Reporter: Nu este acea prevedere ca în CNSU, ca în hotărârea CNSU cu peste 6 la mie.

Florin Cîţu: Spatii deschise sunt spatii deschise, aglomerate și așa mai departe. Mulțumesc mult de tot! Să aveți un weekend plăcut.