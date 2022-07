Premierul Greciei anunță că a bătut palma cu Nicolae Ciucă: Grecia va deveni un nod de depozitare şi transport a gazului natural

Premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis a afirmat, în declaraţia de presă comună susţinută joi împreună cu prim-ministrul Nicolae Ciucă, că au stabilit de comun acord să reactualizeze colaborarea bilaterală în domeniul energetic. „Grecia va deveni un nod de depozitare şi transport a gazului natural care va acoperi nu numai nevoile naţionale, dar şi nevoile din zonă şi bineînţeles şi din România”, a adăugat oficialul elen. El a amintit de inaugurarea vineri a conductei de gaz de la Alexandropolis care va oferi o independenţă energetică a Europei faţă de gazul natural furnizat din Rusia.

„Am fost de comun acord să reactualizăm colaborarea noastră în domeniul energetic. Grecia va deveni un nod de depozitare şi transport a gazului natural care va acoperi nu numai nevoile naţionale, dar şi nevoile din zonă şi bineînţeles şi din România. Vorbim nu numai despre un acord simplu comercial de colaborare, dar este şi o dovadă a solidarităţii şi a responsabilităţii pe care o avem în zona noastră. Mâine vom inaugura conducta de gaz la Alexandropolis şi astfel vom avea o indendenţă a Europei, am putea spune. Deci va fi un pas în faţă important pe care îl vom face în structurile şi infrastructurile noastre atât de importante pentru a dobândi o independenţă de gazul natural care vine din Rusia. După cum aţi văzut, din păcate, Rusia foloseşte ca un instrument geostrategic gazul natural şi acest lucru ne va ajuta să avem o independenţă mult mai rapidă a necesarului nostru de combustibil şi de gaz natural din Rusia. Deci o să avem o independenţă energetică. Legând această tactică Rusia care s-a folosit în acest fel de acest lucru pentru a face o invazie într-o altă ţară, încălcând legislaţia internaţională şi având nişte revendicări crude”, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis.

El a mai spus că a avut discuţii cu premierul Nicolae Ciucă şi despre găsirea unor rute alternative de export şi transport al producţiei agricole din Ucraina înspre pieţele internaţionale, cum ar fi prin intermediul Mării Negre şi Mării Mediterane. „Acestea au fost aspectele pe care noi le-am discutat împreună cu premierul României Nicolae Ciucă şi încercă să găsim împreună modalităţi de a sprijini Ucraina în continuare. Vom încerca să găsim posibilităţi diferite, drumuri şi căi diferite de export şi transport al producţiei agricole din Ucraina înspre pieţele internaţionale. După cum am amintit şi cu alte ocazii şi am analizat în comun cum ar putea de exemplu prin intermediul Mării Negre şi al Mediteranei să ajungă această producţie pe pieţele internaţionale. La toate aceste probleme pe care le-am discutat, am observat că avem păreri apropiate. Există compasiune şi din această cauză am căzut de comun acord ca cele două ţări să aibă acţiuni commune, atât la nivelul NATO, cât şi în alte foruri internaţionale”, a completat premierul Greciei.

O altă temă abordată a fost integrarea integrarea în Spaţiul Schengen a României şi Bulgariei şi „ne-am referit şi la traiectoria pe care o au Balcanii de Vest în integrarea lor în marea familie europeană”.

„Asta va duce la o dezvoltare a economiei în general în toată peninsula noastră şi stabilitate, siguranţă în zonă”, a mai precizat oficialul grec.

Premierul Greciei a mai declarat că un alt subiect abordat a fost legat de atitudinea Turciei şi retorica despre mişcările de atac ale aceste ţări care pun la îndoială convenţiile internaţionale.

„În final, l-am informat pe domnul premier Nicolae Ciucă despre provocările continue pe care le are Ankara, despre retorica pe care o foloseşte, despre mişcările, am putea spune de atac, ale Turciei care pun la îndoială de multe ori convenţiile internaţionale şi drepturile primordiale pe care le avem noi. Am spus că ţara noastră se va apăra şi e pregătită, hotărâtă oricând, în orice moment pentru a-şi apăra drepturile naţionale şi internaţionale. Bineînţeles că trebuie să existe întotdeauna un dialog benefic al ambelor părţi. Întâlnirea noastră de astăzi a avut loc într-un climat la fel de bun şi călduros ca de fiecare dată şi vreau să mă refer aici că a avut loc vernisajul unei expoziţii pentru cei 140 de ani a relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări. Această expoziţie e deschisă la Muzeul Bizantin şi a existat o colaborare extraordinară între ambasada României la Atena şi arhiva diplomatică, istorică a Ministerului de Externe din Atena. Vă asigur de sprijinul nostru pentru ca România să găsească resurse regenerabile de energie, să găsească resurse alternative de energie, pentru că este foarte important în a descoperi noi resurse de gaz natural, la Marea Neagră sau în general. Există foarte multe posibilităţi de a discuta mai accentuat şi de a avea relaţii mai dezvoltate în viitor, în acest domeniu”, a conchis Kyriakos Mitsotakis.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a efectuat joi o vizită de lucru în Republica Elenă cu prilejul operaţionalizării interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria.