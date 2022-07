Premierul italian Mario Draghi a început o vizită la Alger pentru semnarea unor acorduri, în principal în domeniul gazului

Prim-ministrul italian Mario Draghi a început luni o vizită în Algeria, unde a fost primit de preşedintele Abdelmadjid Tebboune, împreună cu care va prezida al 4-lea summit algeriano-italian, ce va prilejui semnarea mai multor acorduri, în principal cu privire la furnizarea de gaze, transmite AFP.

Summitul, la care din partea italiană vor participa, pe lângă şeful guvernului, şase miniştri, 'vizează să confirme parteneriatul privilegiat în sectorul energetic', a transmis biroul lui Draghi.

Acordurile se vor referi de asemenea la justiţie, micro-întreprinderi şi start-up-uri, cooperare industrială, dezvoltare durabilă şi protejarea patrimoniului cultural, a indicat sursa.

Algeria, care întreţine relaţii privilegiate cu Italia, a devenit în ultimele luni primul său furnizor de gaze, după ce mult timp fusese devansată de Rusia, de unde proveneau 45% din importurile italiene, potrivit Agerpres.ro.

Mai multe state s-au îndreptat spre Algeria pentru a-şi reduce dependenţa de Rusia după ce aceasta a declanşat invazia în Ucraina în februarie.

Algeria a anunţat vineri, prin agenţia oficială APS, că va creşte încă din această săptămână cu 4 miliarde de metri cubi livrările companiei de stat Sonatrach către grupul ENI şi ceilalţi parteneri ai săi italieni.

Acordul privind creşterea volumului de gaz fusese anunţat de Draghi la precedenta sa vizită la Alger în aprilie, însă fără a indica o cifră.

ENI, prezentă în Algeria din 1981, gestionează împreună cu Sonatrach gazoductul TransMed care leagă Algeria de Italia via Tunisia. Gazoductul are o capacitate de până la 32 miliarde de metri cubi pe an.

De la începutul anului, Algeria a livrat Italiei 13,9 miliarde de metri cubi, depăşind cu 113% volumul previzionat, şi are în vedere furnizarea a 6 miliarde de metri cubi suplimentari până la sfârşitul anului, potrivit APS.

Contractul bilateral privind livrările de gaze a fost reînnoit în mai 2019 pe o durată de opt ani, până în 2027, cu opţiunea a doi ani suplimentari.