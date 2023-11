Premierul Italiei, victima umoriştilor ruşi Vovan şi Lexus - Meloni a crezut că vorbește cu un lider african și s-a plâns de 'oboseala' legată de Ucraina

O înregistrare audio de 13 minute a convorbirii, care datează din septembrie, a fost publicată online miercuri de umoriştii ruşi Vovan şi Lexus, care au păcălit şi alţi politicieni şi celebrităţi occidentale în încercarea de a obţine comentarii sincere, lipsite de precauţie.

Biroul lui Meloni a reacţionat într-un comunicat spunând că regretă faptul că şefa guvernului a fost înşelată de un impostor care s-a dat drept şeful Comisiei Uniunii Africane. Apelul a avut loc la 18 septembrie, în perioada premergătoare întâlnirilor cu liderii africani de la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, a precizat biroul premierului italian.

Întrebată despre războiul Rusiei în Ucraina, Meloni, vorbind în limba engleză, a spus: "Văd că există multă oboseală, trebuie să spun adevărul, din toate părţile. Ne apropiem de momentul în care toată lumea înţelege că avem nevoie de o cale de ieşire. Problema este să găsim o cale de ieşire care poate fi acceptabilă pentru ambele părţi fără a distruge dreptul internaţional", a adăugat ea.

Referindu-se la poziţia Italiei ca prim port de escală pentru mulţi migranţi care traversează Mediterana, Meloni a deplâns faptul că partenerii internaţionali nu fac suficient de mult pentru a o ajuta. "Cu toţii sunt de acord că doar Italia trebuie să rezolve singură această problemă. Este un mod de gândire foarte stupid", a comentat ea.

Farsorul Lexus, care se numeşte Aleksei Stoliarov, a spus că Meloni părea cel puţin o persoană dispusă să îşi împărtăşească opiniile reale. "Din păcate, spre deosebire de ea, mulţi politicieni europeni se comportă ca un fel de roboţi programaţi şi exprimă puncte de vedere care sunt exprimate în propriile cercuri", a declarat el prin telefon pentru Reuters. El a dezvăluit că el a fost cel care vorbit cu Meloni, în timpul farsei, în timp ce colegul său Vovan a ascultat.

Meloni, prim-ministru al Italiei de un an, s-a despărţit luna trecută de partenerul său, prezentatorul TV Andrea Giambruno, după ce, în afara emisiunii, extrase video din programul său l-au arătat folosind un limbaj vulgar şi părând că face avansuri unei colege.

Vladimir Kuzneţov şi Aleksei Stoliarov - care îşi spun "Vovan" şi "Lexus" - sunt cunoscuţi de mult timp după ce au făcut farse unor lideri şi celebrităţi în întreaga lume, de la premierul canadian Justin Trudeau la fostul premier britanic Boris Johnson şi la Elton John.

Potrivit unor experţi în domeniul securităţii cibernetice, cei doi - care dezmint orice legătură cu Kremlinul, în pofida faptului că sunt suspectaţi de legături cu Serviciul rus de securitate FSB - şi-au intensificat eforturile de a prinde în plasă oficiali de rang înalt din America şi Europa care au luat poziţie împotriva invaziei Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

