Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a declarat că Noua Zeelandă nu va oferi asistență unui neozeelandez care s-a alăturat Statului Islamic

Premierul neozeelandez Jacinda Ardern l-a avertizat luni pe un compatriot de-al său capturat în Siria de către forţele angajate în lupta împotriva grupării Stat Islamic (SI) şi supranumit "jihadistul gogoman" că nu trebuie să spere la niciun ajutor din partea Noii Zeelande, informează AFP preluată de Agerpres.

Mark Taylor, 42 de ani, a declarat pentru postul public Australian Broadcasting Corporation că a petrecut cinci ani în cadrul SI, dar că a fugit în decembrie 2018 înainte de a se preda forţelor kurde, pentru că situaţia devenea insuportabilă. "Nu exista hrană, nu erau bani şi aproape niciun serviciu de bază nu funcţiona", a spus Taylor. "Eram eu însumi într-o situaţie foarte dificilă şi a trebuit să iau o decizie, care a fost cea de a pleca", a adăugat el.Mark Taylor s-a ales cu supranumele ironic în 2015, când a trimis pe Twitter o serie de mesaje de susţinere pentru SI, uitând totodată să-şi dezactiveze locaţia şi dezvăluind astfel locul unde se afla. El a afirmat pentru ABC că gafa sa l-a costat 50 de zile de detenţie într-o închisoare a SI.Într-o înregistrare video de propagandă a SI, el a putut fi văzut dând foc paşaportului său neozeelandez şi îndemnând la declanşarea de operaţiuni în Noua Zeelandă şi Australia.Jacinda Ardern a constatat, cu toate acestea, că lui Mark Taylor nu i se poate retrage cetăţenia pentru că el nu are cetăţenie dublă. "Ne vom respecta, desigur, obligaţiile în ceea ce priveşte legislaţia internaţională, conform căreia nu putem face ca o persoană să devină apatridă", a spus ea.Totodată, Ardern a declarat că Noua Zeelandă nu poate să-i ofere lui Taylor niciun ajutor, pentru că el este deţinut într-o zonă unde Wellington nu are niciun diplomat. Ea a spus că nu ştie nimic mai mult în privinţa lui Taylor decât ceea ce a fost deja dat publicităţii de mass-media. Ea a precizat că prizonierul ar trebui să intre în contact cu diplomaţi neozeelandezi aflaţi la post în Turcia dacă speră să revină acasă.Taylor va fi probabil urmărit în virtutea legilor antiteroriste, a dezvăluit ministrul neozeelandez al justiţiei, Andrew Little. La rândul său, Jacinda Ardern a insistat că ţara sa nu este obligată să-i ofere asistenţă juridică lui Taylor dacă acesta nu este inculpat în străinătate şi nici să-i plătească biletul de întoarcere.Ea a refuzat să spună ce pericol ar reprezenta acest bărbat dacă s-ar întoarce în Noua Zeelandă, dar a reiterat că există planuri pentru a gestiona reîntoarcerea de jihadişti.