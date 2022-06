Premierul Nicolae Ciucă, întâlnire cu liderul conservatorilor finlandezi

Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit azi la Rotterdam în marja Congresului PPE cu președintele Kokoomus, Petteri Orpo din Finlanda.

”Salut decizia Finlandei de a solicita oficial aderarea la NATO. Suntem un susținător de încredere al extinderii NATO. Mult succes anul viitor Președintele Kokoomus, la alegerile parlamentare. Sper că vei deveni următorul prim-ministru.”, a scris președintele PNL pe Twitter.

???????? welcome the decision of ???????? to officially request to join #NATO. We are reliable supporter of NATO enlargement.

Good luck next year @PetteriOrpo , President of Kokoomus, in parliamentary elections. Hoping you’ll become next Prime Minister. pic.twitter.com/myQx3SXHPG