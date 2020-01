Premierul Orban îi dă dreptate şefului BNR că pensiile NU ar trebui să fie majorate cu 40%: 'E o constatare de bun-simţ' (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban îi dă dreptate lui Mugur Isărescu, după ce guvernatorul BNR a criticat prevederea din legea pensiilor care ar urma să ducă la o creştere de 40% de la 1 septembrie. Orban dă de înţeles că ar vrea să modifice legea, însă prin actualul parlament acest lucru nu este posibil.

"E o constatare de bun-simţ. Noi am făcut bulgetul în conformitate cu prevederile legale faţă de ceea ce priveşte salarizarea în sectorul public. Vreau să mai clarific încă o dată: sunt prevăzuţi banii pentru creşterea salariilor cadrelor didactice. De asemenea, am prevăzut banii pentru creşterea pensiilor. Posibilitatea de a modifica legea pensiilor prin actualul parlament nu este foarte mare. Sigur că noi am susţinut formula de creştere anuală, care era de bun-simţ, compensarea 100% a inflaţiei, plus includerea a 50% din creşterea salariului brut, pentru a creşte puterea de cumpărare a pensiei în funcţie de creşterea economică. În mod normal, orice creştere de venit trebuie să aibă la bază nişte realităţi economice. V-am prezentat creşterea salariului mimim brut pe economie, la baza căruia am pus o formulă care ţine cont de inflaţie şi de creşterea indicelui de productivitate", a afirmat Ludovic Orban.

Dacă nu vrem să rătăcim 40 de ani printr-un deșert financiar trebuie să fie găsită o soluție la legea pensiilor, a dat de înțeles, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

"E un consens că pensiile trebuie să creasă. Problema este procentul, asta este singura discuție. Eu nu cred că trebuie să facem obsesii pe cifre biblice ci să fim foarte atenți, dacă nu vrem să rătăcim așa vreo 40 de ani printr-un desert financiar… nu trebuie să… văd că singura discuție este 40%. Dar legea asta e mare și lată, are atâtea prevederi… Hai să fim serioși cu cifrele. Nu pot să dau acum un răspuns. Trebuie să se așeze (decidenții), nu este decât soluție politică. Nu avem soluție financiară și economică", a spus Isărescu.