Premierul Republicii Moldova: 'Nu îmi este frică de viitorul Republicii Moldova pentru că avem un popor înţelept care poate face diferenţa între vorbe și fapte'

Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a declarat, duminică, după ce şi-a exprimat dreptul de vot la alegerile parlamentare, că nu îi este frică de viitorul ţării sale, potrivit agerpres.ro.

Şeful Executivului de la Chişinău s-a arătat convins că "poporul poate face diferenţa între vorbe şi fapte".

"Eu cred în viitorul Republicii Moldova. Nu îmi este frică de viitorul Republicii Moldova pentru că avem un popor înţelept care poate face diferenţa între vorbe şi fapte", a afirmat Filip.

Primul ministrul moldovean şi-a manifestat susţinerea faţă de Partidul Democrat, pe care îl reprezintă, subliniind că această formaţiune politică "a demonstrat că poate guverna o ţară".

"Şi aceste alegeri au confirmat ceea ce spunea cancelarul german Bismark, că cele mai multe minciuni se spun în timpul războiului, după vânătoare şi în timpul campaniei electorale. Am auzit foarte multe lucruri noi. Evident că a existat foarte multă manipulare şi foarte multe zvonuri. Am auzit lucruri noi şi despre mine în această perioadă, dar, dincolo de aceste vorbe, zvonuri şi bârfe, există fapte şi nici chiar cei din opoziţie nu pot contesta faptul că avem oameni care primesc un salariu mai mare, avem multe drumuri reparate, avem tineri care şi-au primit o locuinţă şi aceste lucruri trebuie să continue. Eu am votat pentru echipa noastră, pentru echipa Partidului Democrat, care a demonstrat că poate guverna o ţară şi că, într-un timp absolut scurt şi pornind de la o criză, am obţinut realizări frumoase", a adăugat Pavel Filip.

Cetăţenii din Republica Moldova sunt chemaţi, duminică, la urne pentru a desemna noul Parlament, dar şi pentru a participa la un referendum consultativ referitor la diminuarea numărului de parlamentari, de la 101 la 61, şi crearea cadrului legal de revocare a acestora.