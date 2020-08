Premierul României, Ludovic Orban, despre Autostrada de Centură a Bucureștiului: 'E acoperită prin finanţări de la bugetul UE'

Ludovic Orban a afirmat marţi că cea mai mare parte a finanţării autostrăzii de Centură a Capitalei vine de la bugetul Uniunii Europene. Premierul a adăugat că Centura Bucureştiul trebuie lărgită la patru benzi pentru a rezolva problemele de trafic, relatează News.ro.

„Autostrada de Centură a Bucureştiului este finanţată de la bugetul UE. Valoarea lucrărilor de peste un miliarde de euro e acoperită prin finanţări de la bugetul UE. Pe toate tronsoanele de autostradă sau cale ferată pe care urmează să le modernizăm avem un plan de finanţare care se bazează fie pe actualul exerciţiu bugetar al UE, fie pe viitorul buget al UE 2021-2027, fie pe resursele financiare care vor fi la dispoziţia României din cadrul Programului de rezilienţă şi recuperare, cele aproape 34 miliarde euro care urmează să fie acordate României, fie sub formă de credite, fie sub formă de granturi. Am gândit finanţări din partea unor finanţatori instituţionali. Am planificat şi resursele bugetare co-finanţării”, a declarat Ludovic Orban, marţi la deschiderea oficială a lucrărilor pentru Autostrada de Centură Bucureşti (A0), Sector Sud, Lotul 2, Vidra – Bragadiru.

El a adăugat că „actuala Centură a Bucureştiului va deveni al treilea inel ciruclar al Bucureştiului”.

„Din păcate, nu s-a mers pe soluţia lărgirii la patru benzi, aşa cum fusese adoptată soluţia în 2008 - nu din cauza actualului Guvern, ci din cauza opţiunii Guvernelor anterioare. Sigur că este foarte important acum să alocăm toate resursele financiare pentru a putea realiza autostrada de Centură a Bucureştiului. Toate proiectele mari pentru infrastructura de transport sunt blocate, actuala centură trebuie lărgită la patru benzi. Aş prefera ca această lucrare să o facem noi”, a completat Orban.