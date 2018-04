Premii de peste 18 milioane de euro acordate doar în luna martie de către Loteria Română

In luna martie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 637.222 castiguri in valoare totala de aproximativ 88,17 milioane de lei (peste 18,93 milioane de euro), potrivit unui comunicat remis ŞTIRIPESURSE.RO.

Citeşte şi: 'SĂGEŢI' către Guvern, după scandalul cu salariile din Educaţie: 'Premierul una spune şi alta face. SĂ-ŞI ASUME declaraţiile...'

La Loto 6/49 s-au inregistrat 68.389 castiguri, in valoare totala de peste 4,3 milioane lei (peste 923.700 de euro).

La Noroc s-au inregistrat 805 castiguri, in valoare totala de peste 820.000 de lei (peste 176.000 de euro).

La Joker s-au inregistrat 92.856 de castiguri, in valoare totala de peste 2,71 milioane lei (peste 583.000 de euro).

La Noroc Plus s-au inregistrat 15.362 de castiguri in valoare totala de aproximativ 459.000 de lei (peste 98.500 de euro).

La Loto 5/40 s-au inregistrat 721 de castiguri, in valoare totala de peste 814.000 lei (peste 174.800 de euro).

La Super Noroc s-au inregistrat 5.407 castiguri, in valoare totala de peste 98.500 de lei (peste 21.000 de euro).

La Pronosport s-au inregistrat 187 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 30.000 lei (peste 6.400 de euro).

La Prono_S s-au inregistrat 191 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 33.000 de lei (peste 7.000 de euro).

S-au inregistrat peste 453.300 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 79 milioane lei (peste 16,94 milioane de euro).