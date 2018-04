'SĂGEŢI' către Guvern, după scandalul cu salariile din Educaţie: 'Premierul una spune şi alta face. SĂ-ŞI ASUME declaraţiile...'

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) cere Guvernului să rezolve problema plăţii salariilor pentru angajaţii din sistemul de educaţie, care nu îşi vor primi banii în avans înaintea sărbătorilor, spunând că premierul Viorica Dăncilă trebuie să îşi asume că face declaraţii fără să se asigure că poate să pună în practică ceea ce promite, scrie NEWS.RO.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ spune că este cert că premierul Viorica Dăncilă "una spune şi alta face, fără să cunoască situaţia reală din învăţământ", sindicaliştii făcând referire la declaraţiile acesteia potrivit cărora salariile bugetarilor vor fi plătite în această săptămână, înainte de Paşte.

"Din păcate, angajaţii din învăţământ, care sunt cea mai mare categorie socio-profesională din sistemul bugetar, nu vor primi în avans salariile aferente lunii martie, în această săptămână. În aceste condiţii, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită Executivului să aplice toate măsurile de care dispune pentru a rezolva problema apărută în cazul angajaţilor din sistemul de învăţământ, astfel încât aceştia să nu fie discriminaţi în comparaţie cu alte categorii bugetare", afirmă FSLI.

Preşedintele FSLI, Simion Hancescu, spune că este "o lovitură puternică" dată cadrelor didactice care, în baza celor promise de către premierul Viorica Dăncilă, aşteptau să primească salariile în avans, înaintea sărbătorilor.

"Oamenii aşteaptă aceşti bani, mai ales că nu vorbim despre o categorie profesională cu salarii foarte mari. Din contră, iar fiecare trebuie să aibă posibilitatea să pună câte ceva pe masa de Paşte. Guvernul trebuie să înţeleagă faptul că a creat aşteptări în rândul oamenilor. Pentru neplata salariilor în avans, aşa cum s-a spus, colegii noştri nu pot să primească drept scuză modificările necesare care au fost realizate în EDUSAL, în ultima perioadă. Executivul trebuie să se implice serios pentru a găsi o soluţie”, a declarat preşedintele FSLI.

Pentru angajaţii din educaţie plata salariilor se face în mod normal în ziua de 14 a lunii.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie.

”Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, pensiile nu şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a anunţat premierul.

Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile înainte de Paşte, potrivit ordinului semnat de ministrul Finanţelor şi publicat în Monitorul Oficial, printre aceştia neregăsindu-se angajaţii din învăţământ sau cei ai Ministerului Afacerilor Interne. Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, că "mulţi nu şi-au manifestat interesul" pentru plata salariilor înaintea sărbătorilor, precizând că lista publicată deja nu mai poate fi modificată.