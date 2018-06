Premii FABULOASE acordate de Loteria Română

In luna mai a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 579.645 de castiguri in valoare totala de peste 81,22 milioane de lei (peste 17,44 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 66.065 castiguri, in valoare totala de peste 3,73 milioane lei (801.600 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 746 castiguri, in valoare totala de peste 1,98 milioane de lei (peste 425.600 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 107.560 de castiguri, in valoare totala de peste 5,57 milioane lei (peste 1,19 milioane de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 18.829 castiguri in valoare totala de peste 807.000 de lei (peste 173.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 523 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (peste 226.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.631 de castiguri, in valoare totala de peste 69.600 de lei (aproximativ 15.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 107 castiguri, in valoare totala de peste 24.000 lei (aproximativ 5.200 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 86 de castiguri, in valoare totala de peste 12.700 de lei (2.730 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat 381.098 castiguri, in valoare totala de peste 67,97 milioane lei (aproximativ 14,6 milioane de euro).