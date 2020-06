Premiile Daytime Emmy 2020 - 'Jeopardy', 'The View', 'Ellen', şi 'Tânăr şi neliniştit', între principalii câştigători

Programele de televiziune „Jeopardy”, „The View”, „Ellen”, şi „Tânăr şi neliniştit/ Young and the Restless” se numără între principalii câştigători ai premiilor Daytime Emmy, care au fost acordate vineri seară.

Serialul „General Hospital” al reţelei ABC a primit cele mai multe nominalizări la ediţia de anul acesta a premiilor Daytime Emmy, acordate de National Academy of Television Arts and Sciences, potrivit news.ro.

„General Hospital” a obţinut în total 23 de selecţii, urmat de „Days of Our Lives” al NBC (cu 22), „The Young and the Restless” al CBS (cu 21) şi „The Bold and the Beautiful” al and CBS (cu 13 selecţii).

Câştigătorii principalelor categorii ale premiilor Daytime Emmy au fost anunţaţi pe 26 iunie, iar restul, pe 19 iulie.

Marele câştigător al celei de-a 47-a ediţii Daytime Emmy a fost serialul „The Young and the Restless”, cu opt trofee, cele mai multe obţinute de un show TV.

Emisiunea-concurs „Jeopardy” a primit două premii, pentru cel mai bun program de gen şi cea mai bună gazdă a unui astfel de show (Alex Trebek).

„The View” a fost desemnat cel mai bun talk-show informativ, Kelly Clarkson, cea mai bună gazdă a unui show de divertisment, „Entertainment Tonight” a fost premiată pentru cele mai bune ştiri din divertisment, iar emisiunea lui Ellen DeGeneres, „Ellen”, a fost aleasă ca cel mai bun talk-show de divertisment.

Sharon Osbourne, Sheryl Underwood, Eve, Carrie Ann Inaba şi Marie Osmond, de la „The Talk”, au fost gazdele transmisiunii din studio a Daytime Emmy, la care au fost anunţaţi câştigătorii pentru 19 categorii.

Câştigătorii altor 24 de categorii au fost anunţaţi online, pe reţelele de socializare, după show-ul televizat.

Serialele „The Bold and Beautiful” şi „General Hospital” au primit câte patru trofee, în timp ce „Jeopardy”, „The Kelly Clarkson Show” şi „Sesame Street’s 50th Anniversary Celebration”, câte trei.

Reţeaua CBS, care a avut în total 57 de nominalizări, a dominat ceremonia de vineri, cu 15 trofee primite până acum. ABC a primit cinci, NBC, patru, HBO, trei şi Amazon Prime Video, două.