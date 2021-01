Academia Americană de Film (AMPAS) a făcut modificări şi a extins la 15 numărul nominalizărilor la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional" pentru premiul Oscar, potrivit Variety.

Pentru a asigura integritatea procesului, comitetul de selecţie preliminară pentru lungmetraj internaţional va vota, secret, o listă scurtă de 15 filme provenind din ţări diferite, după ce în anii anteriori erau votate 10 producţii cinematografice.

În anii precedenţi, votul preliminar avea loc în format fizic. Anul acesta, procesul va fi virtual, ceea ce stârneşte îngrijorări cu privire la siguranţă.

Din 2008, votul pentru secţiunea de lungmetraj internaţional se realiza la Los Angeles cu reprezentanţi de la PricewaterhouseCoopers care dezvăluiau filmele care au primit cele mai multe voturi, într-o şedinţă cu uşile închise a Comitetului Executiv Internaţional.

Comitetul selecta filmele care urmau să completeze lista scurtă, acelea devenind cunoscute în industrie drept "saves" ("rezervate"). Filme precum "The Great Beauty", despre care s-a vorbit îndelung că ar fi fost incluse aici, nu au fost niciodată verificate de Academie pentru a afla dacă au fost "rezervate" de acel comitet în anii trecuţi.

Acest proces a fost adoptat după ce filmul românesc "4 Luni, 3 Săptămâni şi 2 Zile/ 4 Months, 3 Weeks and 2 Days" al lui Cristian Mungiu nu a fost selectat pe lista scurtă din 2007. Pelicula a câştigat în acel an Palme d'Or la Festivalul de film de la Cannes.

Noua regulă elimină "rezervele", iar primele 15 filme care primesc cele mai multe voturi vor alcătui lista scurtă, care va fi anunţată pe 9 februarie.

Spre deosebire de celelalte categorii de la Oscar, "cel mai bun lungmetraj străin" nu are o ramură distinctă în Academie.

Între ţările care şi-au anunţat propunerile pentru Oscar 2021 se numără Franţa („Deux”), Danemarca („Another Round”), Lesotho („This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”), Iran („Sun Children”), Spania („La trinchera infinita”), Malaysia („Soul”), Japonia („True Mothers”), Germania („And Tomorrow the Entire World”), Canada („Funny Boy”), Coreea de Sud („The Man Standing Next”), Cehia („Charlatan”), Singapore („Wet Season”), Kosovo („Exil”), Georgia („Beginning”), Elveţia („My Little Sister”), Polonia („Never Gonna Snow Again”), Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom”), Taiwan („A Sun”), Ucraina („Atlantis”), Bosnia şi Herţegovina („Quo Vadis, Aida?”), Coasta de Fildeş („Night of the Kings”) şi Luxembourg („River Tales”).

România a propus pentru nominalizare filmul documentar "colectiv" al lui Alexander Nanau.

Sunt 93 de propuneri în această secţiune, membrii AMPAS vor vota lista scurtă în perioada 1-5 februarie. Anunţul va fi făcut pe 9 februarie.

Nominalizările vor fi anunţate pe 15 martie. Cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 25 aprilie 2021.