Preot militar din Ucraina: aceasta este lupta dintre Dumnezeu și diavol. Este terorism și genocid

Un preot militar din regiunea Harkov consideră că războiul declanşat de Rusia în Ucraina simbolizează lupta dintre bine şi rău, dintre Dumnezeu şi diavol.

Părintele Nicolae de la Batalionul "Serhii Kulkiţki", care îi sprijină pe militarii ucraineni în luptele contra armatei ruse din Nord-Estul Ucrainei, consideră că acţiunile armatei ruse pe teritoriul ucrainean depăşesc luptele politice şi cele militare. El este de părere că uciderea în masă a civililor ucraineni seamănă mai degrabă cu o acţiune teroristă, informează Agerpres."Văd şi înţeleg că pe pământul nostru ucrainean s-au întâlnit din nou Arhanghelul Mihail cu diavolul. Aceasta nu mai e politică, nu este nici război. Este terorism, este genocid şi în toate acestea văd un sens şi mai profund: este lupta pentru dreptate, pentru dreptatea lui Dumnezeu, lupta pentru serbarea dreptăţii lui Dumnezeu pe pământurile noastre ucrainene. Rusia în sine întruchipează răul prin faptul că nu duce luptele cu forţele armate, ci cu copiii, vedeţi această şcoală, aşa arată viitorul pe care vrea ea să îl aducă în Ucraina şi în întreaga lume. Simt că aici se duce lupta între bine şi rău, lupta între Dumnezeu şi diavol. Merită să luptăm până vom obţine victoria", a declarat capelanul.El a ajuns, duminică, la Vilkivka, un sat situat la aproximativ 15 kilometri Est de Harkov, în care numeroşi localnici au murit, zeci de case au fost distruse, iar şcoala s-a transformat într-o ruină.Preotul militar s-a aşezat pe scările de la intrarea în curtea şcolii şi, ţinând o carte de rugăciuni în mână, s-a rugat pentru armata ucraineană şi pentru locuitorii Ucrainei.Satul Vilkivka s-a aflat sub ocupaţia armatei ruse mai bine de două luni, timp în care localnicii au stat ascunşi în beciuri, iar, dacă au îndrăznit să iasă, au fost împuşcaţi."Ultima locaţie unde am lucrat cu angajaţii Poliţiei este Vilkivka, care a fost eliberată şi noi am găsit cadavre îngropate în curţile caselor. Au fost trei oameni care au fost împuşcaţi dintr-un tanc rusesc, lucruri pe care ni le-au comunicat martorii oculari, oameni care au reuşit să supravieţuiască", a spus, la rândul său, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Regionale din Harkov, Olena Baranik.Pe drumurile din localitate pot fi observate numeroase tancuri ruseşti distruse, dar şi maşini care au explodat după atacurile ocupanţilor. De asemenea, pe marginea drumurilor sunt încă vizibile, înfipte în pământ, rachetele lansate de armata rusă.De asemenea, autorităţile au abandonat în curtea şcolii din Vilkivka trupul unui militar rus, ucis în timpul contraofensivei armatei ucrainene.