Preparate recunoscute international din bucataria ardeleneasca

Mancaruri precum varza a la Cluj, ciorba de salata, cocolosul cu branza, ou si afumatura, friganelele, dar si ingrediente ca tarhonul sau boiaua, vestesc bucataria ardeleneasca la nivel mondial si o transpun intr-un etalon de confluente gastronomice.

In Transilvania romanii, maghiarii, sasii, armenii si evreii – precum si celelalte comunitati etnice care au existat in arcul carpatic – au reusit sa isi imbogateasca reciproc obiceiurile din bucatarie. Pál Kövi, proprietar al restaurantului Four Seasons din New York, a descoperit si a adorat bucataria ardeleana, dedicand peste douazeci de ani pentru a culege retete si traditii culinare ale transilvanenilor.

In retetele ardelenesti predomina ingrediente precum carnea, cartofii, varza, smantama, boiaua si tarhonul.

