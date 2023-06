Presa britanică a comentat vizita regelui Charles în România: 'Se putea relaxa oriunde, dar a ales un sat prăfuit din sălbăticia Țării lui Dracula'

Prima vizită a regelui Charles al III-lea desfășurată la scurt timp după ceremonia de încoronare în România a căpătat puțină atenție în presa britanică.

Unul dintre cele mai populare tabloide din Marea Britanie, „The Sun”, nu a publicat niciun articol, în acest weekend, despre vizita regală din România. În schimb, cotidianul a publicat, în urmă cu două săptămâni, un reportaj de la Viscri. „Cu bogăția sa imensă și statutul regal, el (Charles) se putea relaxa oriunde în lume. Cu toate acestea, luna viitoare, Charles va merge, așa cum a făcut în fiecare primăvară din 1998 încoace, în singurul loc în care poate fi cu adevărat el însuși - un sat prăfuit din sălbăticia „Țării lui Dracula”, din zona rurală extrem de săracă a României”, se arată într-un articol..

„The Guardian”, cotidian quality din Marea Britanie, a publicat, în weekend, doar un articol despre intenția regelui Charles de a-și vinde o casă din Țara Galilor.

Tabloidul „The Mirror”, care are o rubrică specială dedicată familiei regale - „Te Royals”, publica, în 2 iunie, un material despre vizita lui Charles în România intitulat: „Regele Charles pleacă într-o vacanță specială după încoronare în străinătate, fără soția, regina Camilla”. Articolul este puțin vizibil în economia rubricii „Royals”, unde a fost scos în evidență un articol despre cum portretul prinților William și Harry nu va mai fi expus în Galeria Națională de Portrete, când instituția se redeschide luna aceasta, după renovare.

Un alt tabloid foarte popular în Marea Britanie, „The Sunday Times”, a publicat, sâmbătă, un articol despre vizita în România a regelui Charles, intitulat „O conexiune profundă”: Charles călătorește în România în prima călătorie în străinătate de la încoronare”. În articol se vorbește despre discursul lui Charles la recepția găzduită de președintele României pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a primei vizite a lui Charles în România. „Regele a spus că a simțit întotdeauna o „conexiune profundă” cu țara chiar înainte de a fi venit aici. El a vorbit despre legăturile familiei sale - străbunicul său George al V-lea era vărul primar al Reginei Maria a României - și a povestit cum a vizitat prima dată țara pentru că simțea „profund” prin ceea ce au trecut românii de la cel de-al Doilea Război Mondial”.

Legătura cu Harry

La un canal britanic de televiziune, GB News, s-a făcut legătura între vizita în România a lui Charles și venirea în Londra a prințului Harry. Corespondentul regal al televiziunii amintite, Cameron Walker, a vorbit, într-o emisiune, despre vizita în România a Regelui Charles. El a observat că perioada aleasă coincide cu cea în care prințul Harry revine în Anglia pentru un proces de răsunet: „Săptămâna viitoare, fiul său va depune mărturie, în Anglia, împotriva unui trust de presă care deține The Mirror, The Sunday Mirror și The Sunday People. Asta înseamnă că nu va exista nicio șansă de reconciliere între Regele Charles și fiul său, deoarece regele este în altă țară”.

Jurnaliștii britanici l-au citat pe Charles când explică legătura sa cu România: „Am ajuns să iubesc România – cultura și arta voastră, moștenirea și istoria voastră, peisajele voastre superbe și biodiversitatea neprețuită. . . România a păstrat, în pădurile sale străvechi, peisajul rural neatins și prin câteva exemple remarcabile de agricultură durabilă, o bogăție incomparabilă a naturii”.

Context

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit a sosit în România vineri, 2 iunie, fiind primit la Palatul Cotroceni de către președintele Klaus Iohannis.

În cursul serii de vineri, monarhul britanic s-a deplasat cu mașina la Valea Zălanului, în județul Covasna, unde are o proprietate cumpărată în 2008 cu ajutorul contelui Tibor Kalnoky, ruda sa îndepărtată, prieten apropiat și cel care-i administrează proprietățile din România.

Sâmbătă, suveranul britanic a participat la un picnic organizat de către localnici în cinstea sa pe o pajiște din apropierea proprietății sale, de la marginea satului, serbarea desfășurându-se într-o atmosferă destinsă și lipsită de obișnuita „pompă” regală.

Regele Charles va rămâne la Valea Zălanului până marți, când se va deplasa și la Viscri, județul Brașov, unde are o altă proprietate. Cu excepția momentului de curtoazie de la Cotroceni, toată vizita monarhului britanic în românia este una privată.