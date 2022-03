Presa internaţională scrie despre infarctul suferit de Haţegan, pe care îl descrie drept 'un arbitru reputat în lumea fotbalului'

Presa internaţională a scris, luni, despre infarctul suferit de arbitrul FIFA Ovidiu Haţegan, prezentându-l în termeni elogioşi pe centralul român, relatează News.ro.

"Arbitrul UEFA de top, Ovidiu Haţegan, a suferit un atac de cord în weekend, ceea ce a necesitat transportarea lui de urgenţă la un spitalul din România pentru o intervenţie chirurgicală de implantgare a unui stent. Haţegan, în vârstă de 41 de ani, oficiază în competiţii internaţionale de câţiva ani şi a fost la centru la remiza înregistrată de Manchester United în meciul cu Atletico Madrid, în optimile de finală ale Ligii Campionilor, luna trecută. Haţegan ar mai putea oficia cel puţin încă patru ani la nivel european datorită vârstei şi ar putea continua să arbitreze în România atâta timp cât va trece probele fizice obligatorii. Haţegan este un arbitru de elită UEFA şi a condus două meciuri la Euro 2020, Polonia - Slovacia şi Italia - Ţara Galilor. Ambele meciuri au avut loc în faza grupelor. De asemenea, el a fost inclus pe lista extinsă a oficialilor pentru Cupa Mondială. Un total de 20 de arbitri şi 16 oficiali VAR figurează pe lista scurtă, printre aceştia fiind inclus şi Haţegan. Doar 10 vor rămâne însă pentru turneul final", a scris Daily Mail.

"Ovidiu Haţegan este un arbitru reputat în lumea fotbalului. El a oficiat în special la Euro 2020. A fost la centru şi în optimile de finală ale Ligii Europa, la meciul dintre OL şi Porto (1-1) şi chiar cu ocazia optimilor de finală ale Ligii Campionilor, la partida dintre Atletico de Madrid şi Manchester United (1-1). Mai recent, a fost al patrulea arbitru la victoria Ţării Galilor asupra Austriei, în semifinalele play-off-ului Cupei Mondiale din 2022 (2-1). Această întâlnire a avut loc joia trecută, cu câteva zile înainte de atacul de cord", a notat lequipe.fr.

"Arbitrul internaţional român Ovidiu Hategan, unul dintre arbitrii preselecţionaţi pentru a oficia meciuri la următoarea Cupă Mondială din Qatar, a suferit un infarct, duminică, şi a fost operat cu succes. FRF nu a comentat posibilitatea ca această problemă de sănătate să-l priveze pe Haţegan de Cupa Mondială din noiembrie şi decembrie, din Qatar", a scris şi mundodeportivo.es.

Luca Constantin Tudor, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timişoara, a declarat, luni, că arbitrul Ovidiu Haţegan a ajuns în stare gravă la unitatea pe care o conduce, dar starea centralului este foarte bună în acest moment.

"Domnul Haţegan a ajuns în cursul nopţii, de urgenţă, adus cu ambulanţa de la Arad, într-o stare gravă. Noi suntem singurul institut din vestul României care tratează infarctul miocardic acut prin mijloace intervenţionale. În concluzie, pentru că avem o linie de gardă care asigură permanenţa la laboratorul de angiocoronografie, a fost introdus de urgenţă în sală, i-am făcut angiografia, am constatat că are o arteră înfundată şi i s-a pus un stent. Starea lui este stabilă, în prezent este foarte bine, continuăm să-i facem nişte investigaţii suplimentare şi în acest fel vom vedea şi ce se întâmplă în continuare cu cariera dânsului. Referitor la gravitate, sigur, toată lumea ştie că un infarct miocardic acut are o mortalitate care poate să meargă până la zece la sută. În condiţiile în care pacientul este adus într-un timp util la spital, ceea ce a fost şi cazul dânsului, sigur că prognosticul lui este mult mai bun. Nu cred că se pune problema de complicaţii ulterioare majore, iar în ceea ce priveşte cariera sportivă nu ne putem pronunţa în acest moment, dar depinde cum vor evolua lucrurile în continuare şi, bineînţeles, de opţiunea lui", a declarat Luca Constantin Tudor, într-o conferinţă de presă.

Centralul de 41 de ani se afla acasă, la Arad, când a simţit dureri puternice în zona pieptului, duminică, după un antrenament. El a mers la camera de gardă la un spital local, unde medicii au stabilit că arbitrul a suferit un infarct.

Ovidiu Haţegan a fost transferat de urgenţă la un spital din Timişoara, unde a fost operat şi i s-a montat un stent.

Haţegan a revenit recent din Arabia Saudită, unde a condus câteva meciuri.

Cel mai bine cotat arbitru român, cu 295 de meciuri în Liga I şi numeroase partide conduse la nivel internaţional, mai ales în Liga Campionilor, face parte din categorie Elite, cea mai înaltă a UEFA, şi se numără printre centralii care pot fi selecţionaţi pentru a arbitra la Cupa Mondială din Qatar.