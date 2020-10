Președintele ales al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe: Cei care au ținut închis un spital de aproape 14 milioane de euro vor răspunde penal

Președintele ales al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat că cei care au ținut închis un spital de aproape 14 milioane de euro vor răspunde penal și administrativ. Este vorba despre Spitalul Covid de la Lețcani care nu poate fi folosit de luni de zile, anunță MEDIAFAX.

Costel Alexa a anunțat pe Facebook că le-a solicitat autorităților implicate să deschidă de urgență unitatea mobilă de la Lețcani.

„Am considerat imperios necesar să intervin pentru că situația este de maximă urgență și spitalele ieșene abia fac fața cazurilor de covid. Nu avem timp de așteptat și vreau ca toate instituțiile publice să lucreze la foc automat și să operationalizeze în cel mai scurt timp acest proiect... Toate procedurile au fost urgentate și suntem în grafic pe circuitul de avizare, iar ieșenii trebuie să știe că pe 16 octombrie, în condiții optime, îmi doresc operaționalizăm Spitalul de la Lețcani și să putem trata acolo pacienți”, a spus președintele ales al CJ Iași.

Costel Alexe a anunțat că toți cei vinovați de întârzierea apărută în implementarea proiectului vor fi pedepsiți.

„Chiar dacă a fost gestionat defectuos și folosit electoral de administrația PSD Iași, acest spital este vital în urmatoarea perioadă și trebuie să devină prioritatea zero.... Dar așa cum am anunțat și așa cum am văzut lucrurile din exterior în această perioadă vreau să fie foarte clar pentru toți cei care au tergiversat sau neglijat atribuțiile de serviciu și au permis ca un spital care a costat aproape 14 milioane de euro să stea cu lacătul pe ușă și să fie folosit ca avantaj electoral: vor răspunde penal și administrativ după caz”, a precizat Alexe.

Alexa a mai spus că imediat după ce va fi instalat în funcția câștigată la alegerile locale va face demersuri pentru utilizarea la capacitate maximă a spitalului de la Lețcani. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vizitat duminică orașul Iași și a anunțat că vineri ar putea să fie inaugurată o primă secție a spitalului. Este vorba despre 28 de paturi pentru bolnavii de Covid 19, în condițiile în care capacitatea spitalului este de peste o sută de pacienți.