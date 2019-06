Preşedintele APAR: 'Sectorul alimentar beneficiază în acest an de circa 9 milioane de lei pentru promovarea exporturilor'

Sectorul alimentar beneficiază în acest an de circa 9 milioane de lei pentru promovarea exporturilor la târgurile internaţionale, dintr-un total de 70 de milioane de lei credite de angajament alocate pentru toate sectoarele economiei naţionale, a declarat, joi, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), Ştefan Pădure, potrivit agerpres.ro.

"Sectorul alimentar are o sumă de circa 9 milioane de lei pe toate acţiunile, adică în jur de două milioane de euro, pentru promovarea exporturilor, dar numai târgul de la Anuga este de un milion de euro. Acesta se află în prezent în procedura de achiziţie. Este cel mai mare târg, vom avea 1000 de mp şi 74 de producători români. Am crescut an de an, nu am dat înapoi", a spus Pădure.

Aceste sume sunt alocate prin programele de promovare a exporturilor derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA).

În opinia şefului APAR, şi Ministerul Agriculturii gestionează prin PNDR 2020 o măsură prin care acţiunile de promovare sunt finanţate cu 70% bani nerambursabili, dar care este inactivă pentru că a fost deficitar scrisă.

"La MADR există măsura 3 din PNDR, dar din păcate este inactivă, pentru că a fost deficitar scrisă. Am încercat să o rescriem, dar, după plecarea secretarului de stat Alexandru Potor, s-a şi încheiat discuţia. Este păcat, pentru că pierd românii. Sunt sigur că nu este foarte importantă pentru Ministerul Agriculturii, pentru că sunt măsuri prin care fermierul este finanţat cu 3.000 de euro pentru o certificarea de calitate, IGP, STG sau bio, iar acţiunile de promovare sunt finanţate cu 70%, finanţare nerambursabilă. Sunt sigur că ministerul este interesat să deschidă măsurile cu finanţare mare, de milioane de euro, pentru fabrici, dar eu cred că piaţa, identificarea şi creşterea pieţei sunt mult mai importante decât construirea unei fabrici în momentul de faţă. Mie mi se pare o lipsă de viziune. Noi trebuie să plecăm de la piaţă către producţie, nu invers", a explicat Pădure.

Şeful APAR a fost prezent joi la conferinţa "Oportunităţi de accesare a pieţelor externe şi parteneri de dialog din industria de distribuţie", care a reunit peste 50 de producători români, exportatori relevanţi din toate segmentele FMCG, dar şi 13 cumpărători profesionişti din diverse pieţe europene.