Președintele Asociaţiei Române a Băncilor: După aproape un deceniu de scădere, gradul de intermediere financiară a înregistrat anul trecut o inversare de trend

Cel mai remarcabil lucru, într-un sens pozitiv, pe care ni l-a adus pandemia este că, după aproape un deceniu de scădere, gradul de intermediere financiară a înregistrat anul trecut o inversare de trend, spre aproximativ 27%, a declarat, joi, Bogdan Neacşu, presedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), la prima ediţie a "Forumului educaţiei financiare".

"Industria financiară are un rol esenţial în creşterea gradului de educaţie financiară. Este rolul nostru ca industrie şi al meu, ca reprezentant al acesteia, să venim mai aproape de români. Trebuie să le punem la dispoziţie acele informaţii şi instrumente care sunt cu adevărat necesare pentru luarea unei decizii în cunoştinţă de cauză în domeniul financiar. De aceea, faptul că ne aflăm astăzi aici şi faptul că avem deja o Strategie Naţională de Educaţie Financiară, care va fi finalizată şi asumată la nivel guvernamental, este o dovadă a angajamentului nostru ferm în ceea ce priveşte creşterea nivelului educaţiei financiare la nivel naţional", a declarat Bogdan Neacşu, potrrivit Agerpres.El a afirmat că educaţia financiară nu este o ştiinţă sau o noţiune abstractă. De asemenea, nu este importantă doar pentru adulţii care vor să înveţe cum să aibă grijă de banii lor, ci este esenţială pentru generaţiile tinere, pentru viitorii antreprenori ai ţării şi va fi piatra de temelie pentru viitorul economic şi social al acestei ţări."Şi dacă ne situăm încă pe locuri codaşe în Europa din punct de vedere al nivelului educaţiei financiare, nu pot să nu remarc faptul că România a făcut în ultimii ani progrese semnificative. România are oameni capabili, inteligenţi, muncitori, vizionari. Are tineri pe ai căror umeri va sta bunăstarea economică a ţării noastre. Şi, tocmai de aceea, industria bancară se va implica din ce în ce mai concret, mai aplicat în dezvoltarea programelor de educaţie financiară, contribuind astfel şi la progresul şi dezvoltarea economiei româneşti. Şi, poate cel mai remarcabil lucru, într-un sens pozitiv, pe care ni l-a adus pandemia este că, după aproape un deceniu de scădere, gradul de intermediere financiară a înregistrat anul trecut o inversare de trend, spre aproximativ 27%. Măsurătorile realizate de studii de specialitate arată o creştere şi pe zona gradului de incluziune financiară, până la 67%, pe fondul accelerării digitalizării. Sunt semne bune, dar nu suficiente! Iar în acest context, pe măsură ce digitalizarea şi inovaţia sporesc diversitatea şi complexitatea serviciilor financiare, cu atât mai mult impune acum creşterea nivelului educaţiei financiare", a declarat Bogdan Neacşu.În ceea ce priveşte sistemul bancar, el a menţionat că acesta reprezintă un pilon puternic pentru economie, iar prin implicarea autorităţilor şi a partenerilor de dialog din piaţa financiară se va ajunge la creşterea gradului de intermediere financiară şi în final la bunăstarea populaţiei."Noi, ca sistem bancar, avem nu doar capacitatea, ci şi obligaţia de a ne implica activ şi susţinut în creşterea nivelului de educaţie financiare. Iar educaţia financiară nu se face doar astăzi, într-o zi sau într-un an, ci este o acţiune continua şi de durată şi trebuie să aibă loc pe toate palierele societăţii - aşa zisele sisteme de învăţare continuă, pe tot parcursul vieţii. Cu abilităţi adecvate, vom vedea mai multe poveşti de succes inclusiv la nivelul antreprenorilor, în rândul tinerilor, vom avea acces la finanţare pentru a dezvolta şi a traduce printr-un efect de angrenare în lanţ la nivelul economiei. Există studii privind cuantificarea nivelului educaţiei financiare. Ca atare, educaţia financiară în ţări dezvoltate contribuie cu peste 14% în creşterea PIB. Nu este un drum uşor, dar ce este uşor până la urmă? Chiar cu riscul de a mă repeta, ţin să reconfirm angajamentul comunităţii bancare de a susţine şi de accelera eforturile pentru creşterea nivelului educaţiei financiare, piatra de temelie în dezvoltarea unei ţări!", a mai spus Bogdan Neacşu.Prima ediţie a "Forumului educaţiei financiare" este o iniţiativă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, a Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi a Asociaţiei Române a Băncilor şi este desfăşurată sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.