Preşedintele bulgar Rumen Radev afirmă că drumul Skopje către UE trece prin recunoaşterea şi respectarea drepturilor bulgarilor

Preşedintele bulgar Rumen Radev a afirmat joi că un atac împotriva unui club cultural bulgar din Ohrid, Republica Macedonia de Nord, cu o zi înainte este "un act de agresiune inadmisibil care a fost inspirat de zeci de ani împotriva bulgarilor". Drumul Skopje către aderarea la UE trece prin recunoaşterea şi respectarea drepturilor bulgarilor, a adăugat el.

Atacul, al treilea de la deschiderea clubului în octombrie şi al doilea în ultimele patru zile, a avut loc miercuri seara, când un atacator necunoscut a tras cu o armă de foc în club, lăsând două găuri în fereastra clubului. Ministerele de Externe din Sofia şi Skopje au condamnat atacul.

Preşedintele bulgar a afirmat că conducerea statului şi poporul din Republica Macedonia de Nord "trebuie să înţeleagă că drumul către UE trece prin recunoaşterea şi respectarea drepturilor bulgarilor macedoneni, a moştenirii noastre culturale şi istorice", potrivit Agerpres.

El a afirmat de asemenea: "Când eram sub presiune imensă pentru a permite Republicii Macedonia de Nord să înceapă necondiţionat negocierile de aderare la UE, am impus un drept de veto de două ori şi am ridicat problema drepturilor bulgarilor macedoneni aliaţilor şi partenerilor noştri din UE. În primul rând, drepturile lor trebuie garantate prin adăugarea lor la Constituţia ţării şi apoi deschiderea drumului către negocieri".

Între timp, Ministerul de Externe de la Sofia a condamnat joi cel mai recent atac împotriva clubului cultural bulgar Regele Boris al III-lea din Ohrid, Republica Macedonia de Nord, şi nota de protest a fost înmânată ambasadorului Republicii Macedonia de Nord la Sofia, Agneza Rusi Popovska, mai târziu în cursul zilei.

Atacul, al treilea de la deschiderea clubului în octombrie şi al doilea în ultimele patru zile, a avut loc miercuri seara, când un atacator necunoscut a tras cu o armă de foc în club, lăsând doua găuri în fereastra clubului. Ministerul de Externe de la Skopje a condamnat atacul, spunând că astfel de acte de vandalism pun în pericol vieţile oamenilor şi că aceasta este împotriva aspiraţiilor de integrare ale ţării în UE.

Ministerul de Externe de la Sofia nu a acceptat descrierea atacului drept un act de vandalism şi a afirmat că este "un act criminal grav".