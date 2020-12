Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti: Peste două miliarde de euro au fost tranzacţionaţi prin intermediul pieţei de capital, în ultimii doi ani

Sectorul obligaţiunilor a înregistrat peste două miliarde de euro, în ultimii doi ani, acesta fiind începutul unui trend alert pentru perioada următoare, a declarat, miercuri, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Radu Hanga, în conferinţa în care compania românească de tehnologie 2Performant a anunţat tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa AeRO, potrivit AGERPRES.

"Dincolo de partea de acţiuni, ceea ce ne bucură este ce vedem pe sectorul obligaţiunilor. Dacă ne uităm la ultimii doi ani, vedem peste două miliarde de euro, bani care au fost tranzacţionaţi prin intermediul pieţei de capital. Credem că acesta este începutul unui trend. Vedem acolo companii private, companii din sectorul bancar, statul român. Asta confirmă faptul că investitorii, companiile, statul sunt tot mai deschise pentru a apela la noi şi a se finanţa. Acest trend este susţinut de faptul că vedem o alocare mare de resurse în economia românească. Vorbim despre o valoare a depozitelor în sectorul bancar care se apropie de 250 de miliarde de lei. Vedem fonduri de investiţii de peste 40 de miliarde de lei care se uită în investiţii pe piaţa locală şi în companii locale. La fel, vedem sectorul fondurilor de pensii care administrează peste 70 de miliarde de lei", a spus Hanga.

Referitor la intrarea 2Performant pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare a Bursei de Valori Bucureşti (piaţa AeRO), oficialul BVB a amintit de proiectul "Made in Romania" prin care companiile autohtone care aleg să se listeze pe piaţa de capital sunt premiate pentru performanţe.

"E important pentru noi că aţi făcut pasul către Bursa de Valori Bucureşti din cel puţin două motive. În primul rând, pentru că sunteţi o companie din domeniul de tehnologie, un domeniu care vedem că se dezvoltă foarte frumos în România. Este un sector pe care vrem să-l vedem mai bine reprezentat la Bursa de Valori Bucureşti. Avem deja Bittnet, vom avea acum 2Performant, care sper să urmeze acelaşi parcurs pe care l-am văzut în cazul colegilor voştri. Pe lângă asta, ne bucurăm că pasul pe care îl faceţi confirmă succesul unui alt proiect al Bursei, care se numeşte 'Made in Romania', în care încercăm în fiecare an să aducem aproape şi să premiem companii de top, care performează, care reprezintă industria românească, economia românească. Pentru Bursa de Valori Bucureşti se apropie sfârşitul unui an cu succes. Dacă ne uităm, anul aceasta sunteţi cea de-a treia listare de acţiuni", a afirmat Radu Hanga.

Acţiunile companiei de tehnologie 2Performant sunt tranzacţionate, începând de miercuri, pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare a Bursei de Valori Bucureşti (piaţa AeRO), sub simbolul 2P.

Listarea tehnică la BVB a 2Performant reprezintă primul pas din strategia de finanţare prin instrumentele oferite de Bursă, pe termen lung, prin care compania românească de tehnologie îşi propune să îşi consolideze şi dezvolte business-ul şi să capteze cât mai mult din creşterea comerţului online.

Pentru primul semestru al anului 2020, compania 2Performant a raportat o creştere a cifrei de afaceri cu 37,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la peste 9 milioane de lei. Totodată, a generat vânzări pentru clienţii săi cu 54,1% mai mari, în valoare de peste 27 milioane de euro (TVA inclus). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, indicele EBITDA a crescut în semestrul 1 cu 129%, conform unui comunicat al BVB.

Structura actuală a acţionariatului este formată din 44 de acţionari, dintre care: Dorin Boerescu, director general şi acţionar major 2Performant (38,7%), Radu Spineanu, fondator 2Performant (10,1%), Sergiu Neguţ, membru în boardul consultativ 2Performant (7%). Peste 65% dintre acţiunile 2Performant sunt deţinute de management, fondatori şi membrii board-ului consultativ 2Performant. Aceştia au semnat un acord prin care s-au angajat că nu vor vinde acţiuni 2Performant în următoarea perioadă.

2Performant este o companie românească de tehnologie care dezvoltă, operează şi monetizează 2Performant.com - platformă integrată de marketing afiliat şi influencer marketing. Prin această platformă business-urile pot apela la parteneri, afiliaţi şi influenceri, cu care pot lucra prin cele 2 modele de colaborare disponibile în acest moment: marketing afiliat şi influencer marketing. Conform datelor companiei, 2Performant este cea mai mare sursă locală de trafic pentru magazinele online din România, aducând lunar aproximativ 4,5 milioane de clickuri pentru clienţii din portofoliu.

Cu o activitate de 12 ani, compania este cea care a lansat în România prima reţea de marketing afiliat sub denumirea 2Parale.ro. Trei ani mai târziu a urmat intrarea în piaţa din Bulgaria. În 2016 platforma şi operaţiunile migrează pe 2Performant.com, o nouă soluţie tehnică şi un mod nou de operare care pun accentul pe self-service şi prepay ca soluţie de plată. Compania a investit până acum peste un milion de euro în tehnologie pentru creşterea performanţelor, eficientizarea proceselor, lansarea unei platforme de influencer marketing, uşurarea şi îmbunătăţirea experienţei de utilizare (UX & UI).

2Performant a reuşit în aceşti ani de activitate să intermedieze prin platforma de marketing afiliat vânzări în valoare de peste 226 de milioane de euro, prin mai mult de 423 de milioane de clickuri, pentru peste 600 de jucători din eCommerce din România şi din regiune, din peste 30 de industrii.