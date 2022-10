Președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Cehiei, în vizită la Chișinău: UE are nevoie de Republica Moldova

R. Moldova este așteptată în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Cehiei, Marketa Pekarova Adamova, în cadrul unei conferințe de presă comune cu șeful legislativului de la Chișinău, Igor Grosu, conform deschide.md.

”Președinția cehă vrea să dea un semn ferm Republicii Moldova că e așteptată în Uniunea Europeană. Vreau să accentuez faptul că nu doar Republica Moldova are nevoie de UE, ci și UE are nevoie de Republica Moldova. Avem nevoie unii de alții. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru ajutorul pe care îl acordați refugiaților din Ucraina. Suntem dornici să împărtășim experiența noastră în toate proiectele de care aveți nevoie. Am discutat despre securitatea energetică și securitatea din regiune” a declarat Pekarova Adamova.

La rândul său, Grosu i-a mulțumit Cehiei pentru toată susținerea oferită în ultima perioadă.

”În cadrul întrevederilor, am avut o bună ocazie să discutăm aspecte legate de securitatea din regiune, criza energetică, criza refugiaților. Faptul că Gazprom a redus nejustificat volumele de gaz ne face situația în care suntem să devină și mai complicată, dar cu susținerea partenerilor noștri externi vom trece și peste problema aceasta pe care o anticipam. Cehia a fost alături de noi, vorbim despre investiții despre 14 milioane. Vom continua să intensificăm colaborarea noastră la nivel de parlamente. Am rugat Republica Cehă sa ne ajute cu organizarea ediției a doua a Comunității Politice Europene, care va avea loc la Chișinău. Dubla ipostază pe care o are Cehia la moment legată de Președinția în cadrul UE, dar și relațiile bilaterale reprezintă o oportunitate foarte bună pentru R. Moldova pentru a explica care sunt necesitățile pentru perioada imediat următoare. Statutul de țară candidat pe care l-a obținut R. Moldova ne onorează și implică o responsabilitate enormă pentru moldoveni. Vom continua cooperarea noastră la nivel de parlamente” a declarat Grosu.

Președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Marketa Pekarova Adamova, se află în perioada 17-19 octombrie într-o vizită oficială în R. Moldova.

Pe lângă întrevederea cu Grosu, aceasta va mai avea întâlniri cu președintele Maia Sandu și premierul Natalia Gavrilița.

La Chișinău, președintele Camerei Deputaților al Cehiei va susține o lecție publică pentru studenții Universității de Stat din Moldova cu genericul ”Republica Moldova – perspectivele integrării europene și rolul generației tinere”. De asemenea, va vizita unul dintre proiectele finanțate de Cehia, precum și unul dintre centrele de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina.