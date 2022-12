Președintele care ținea banii la saltea, la propriu - Scandal imens în Afica de Sud

Cyril Ramaphosa, preşedintele Africii de Sud, a fost ales pentru a eradica corupţia, dar acum ar putea fi nevoit să demisioneze din cauza unor acuzaţii potrivit cărora ar fi ascuns furtul unei sume uriaşe de bani de la profitabila sa fermă, bani care - după propria sa mărturisire - erau băgaţi într-o canapea din piele, relatează CNN, potrivit news.ro.

Preşedintele Africii de Sud este investigat în urma unui scandal legat de furtul a peste 500.000 de dolari, în numerar, de la ferma sa privată de vânătoare. Furtul a avut loc în 2020, iar banii erau băgaţi în interiorul unei canapele din piele, potrivit anchetei, care a fost încredinţată unui grup de experţi condus de un fost şef al justiţiei.

Infracţiunea nu a fost raportată la poliţie şi, potrivit anchetatorilor, a existat o "decizie deliberată de a păstra secretul". Fostul şef al spionajului sud-african, Arthur Fraser, susţine că o menajeră a fost complice la acest furt, dar fapta nu a fost raportată la poliţie, pentru a nu afla Fiscul. Mai mult, preşedintele Ramaphosa i-ar fi plătit pe vinovaţi ca să păstreze tăcerea, acuză Fraser.

Ramaphosa susţine că banii proveneau din vânzarea unor bivoli de la ferma sa din Phala Phala către un om de afaceri sudanez, iar furtul a fost raportat şefului securităţii prezidenţiale. Preşedintele contestă afirmaţiile lui Fraser potrivit cărora suma ascunsă la ferma sa ar fi fost de peste 4 milioane de dolari.

"Unii se aruncă cu presupuneri despre mine şi despre bani. Vreau să vă asigur că toţi aceşti bani proveneau din veniturile obţinute din vânzarea de animale. Nu am furat niciodată bani de nicăieri. Nici de la contribuabili, nici de la nimeni. Nu am făcut niciodată acest lucru. Şi nu voi face niciodată acest lucru", a declarat el adresându-se membrilor partidului de guvernământ, Congresul Naţional African (ANC), în luna iunie a acestui an.

Cyril Ramaphosa este cunoscut ca proprietar şi comerciant de bivoli rari, vite şi alte animale sălbatice şi a devenit multimilionar graţiei fermei sale private.

Grupul de experţi a constatat însă că explicaţiile prezentate de Ramaphosa nu au fost suficiente, iar acesta ar fi încălcat Constituţia şi jurământul depus prin faptul că a avut un al doilea venit în calitate de preşedinte. Scandalul ameninţă să pună capăt carierei sale politice, iar speculaţiile din cercurile politice din ţară spun că ar putea demisiona, scrie CNN. Liderul opoziţiei oficiale din Africa de Sud a cerut rapid o procedură de destituire şi alegeri anticipate.

Ramaphosa a preluat funcţia după ce predecesorul său, Jacob Zuma, a fost forţat să demisioneze din cauza multiplelor acuzaţii de corupţie. Fost lider de sindicat şi multimilionar din postura sa de om de afaceri, Ramaphosa a declarat în repetate rânduri că lupta împotriva corupţiei este o prioritate pentru el.