Preşedintele CJ Hunedoara: PSD nu a închis nicio mină în Valea Jiului

PSD nu a închis nicio mină în Valea Jiului, iar dintre cele 11 care existau în această zonă mai sunt patru, dintre care două în curs de închidere şi două în funcţiune, a declarat, marţi, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, social-democratul Laurenţiu Nistor.

"În toată guvernarea de după 1990, PSD nu a închis nicio mină în Valea Jiului. Din cele 11 mine care existau în Valea Jiului astăzi mai sunt 4, dintre care 2 pe închidere şi 2 în funcţiune. Ce am făcut noi, guvernarea PSD, numai în ultimii 4 ani. Pe PNDL 1, pentru Valea Jiului am avut proiecte în valoare de 13,5 milioane de lei, pe PNDL 2 am avut 21 de proiecte în valoare de 75,8 milioane de lei, proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, în valoare de 505 milioane de lei şi investiţii făcute de CJ Hunedoara în zonă de 9,5 milioane de lei. Pe noi ne-a interesat acest lucru şi la orice nemulţumire a minerilor am avut curajul să mergem în faţa lor să stăm de vorbă cu ei. Pe vremea PSD nu se întârzia cu salariile minerilor", a afirmat Nistor, într-o conferinţă de presă, la sediul central al PSD.

El a adăugat că actuala guvernare nu a fost interesată de problemele pe care le-au avut minerii în ultima vreme şi a refuzat să stea de vorbă cu aceştia.



"Timp de 6 zile, în Valea Jiului, minerii şi populaţia şi, mai ales, familiile minerilor au suferit un lucru extraordinar de greu, ajungând până a se închide în mină. Peste 100 de mineri s-au închis în mină, (...) din cauză că actuala guvernare nu a vrut să stea de vorbă cu minerii şi cred că premierul Cîţu probabil nu avea o pereche de cizme să îşi ia in picioare să vină la mină. Dacă venea în Valea Jiului, i le dădeam pe ale mele şi poate umblam eu desculţ, ca să nu se murdărească pe pantofi. Vreau să vă spun că această grevă a minerilor din Valea Jiului a fost un conflict spontan, pornit tocmai de la faptul că conducerea Complexului Energetic Hunedoara care nu a fost ajutată deloc de către ministrul Energiei, de către Guvern, nu le-a asigurat, din martie 2020, circa 8 milioane de lei pentru tichetele de masă şi circa 2,2 milioane de lei ceea ce reprezintă decontarea transportului, la care se adaugă vreo 9 milioane de lei salariile restante pe luna ianuarie, care trebuiau date în 15 februarie", a susţinut Nistor.