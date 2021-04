Președintele CJ Sibiu se miră că oamenii se tem să meargă la doctor: 'Spitalul nu este abator, medicii nu sunt măcelari'

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că oamenii se tem pe nedrept de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), unii pacienţi mor acasă refuzând să se trateze în spital, în timp ce tot mai mulţi bolnavii infectaţi cu noul coronavirus ajung în stare foarte gravă, "pe ultima sută de metri" la acest spital, anunță AGERPRES.

"Cazurile sunt tot mai grave, adică momentul în care pacienţii ajung în spital, nu este tocmai momentul în care ar trebui să ajungă, ei rămân de regulă acasă până în ultimul moment, iar internările se fac pe ultima sută de metri. Acestea sunt informaţiile pe care le deţin de la cei din spital. Oamenii se tem de Spitalul Judeţean Sibiu, ca să spunem lucrurilor pe nume, care deşi este singurul loc unde pot să primească îngrijiri de specialitate, are la acest moment imaginea unui altfel de lăcaş decât ar trebui. Au fost inclusiv situaţii la care am participat personal la momentul unei vizite la Spitalul Judeţean Sibiu, am constatat că o pacientă refuza să se interneze, deşi avea diagnostic COVID, era împreună cu fiul şi nepotul dumneaei, chiar în data de 8 martie. Familia se ruga de ea să intre în spital pentru că altfel nu poate să fie tratată şi ea refuza să intre în acest spital în care lumea moare, nu mai iese vie. Aceasta este imaginea care a fost creată din păcate, singurei unităţi spitaliceşti care poate cu adevărat să facă ceva pentru pacienţii COVID. Nu a fost caz unic, dar a fost un caz la care eu am participat şi am încercat alături de familie să o conving că doar acolo poate să îşi găsească tratamentul pentru boala de care suferă", a spus preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean.

Aceasta a povestit cum familia unui pacient cu COVID-19 a încercat să îl convingă să părăsească spitalul şi să renunţe la tratament, de frică că în acest spital nu are şanse să se vindece.

"Cunosc un astfel de caz în care aparţinătorii încercau să îl convingă pe pacientul internat să plece de aici, că nu este în regulă", a relatat Daniela Cîmpean.

O altă pacientă cu COVID-19 ajunsă în Secţia ATI şi-a cerut scuze angajaţilor spitalului sibian, după ce le-a spus că nu vrea să stea internată acolo.

"Ştiu că la întâlnirea pe care am avut-o cu personalul de specialitate din Secţia ATI mi s-a comunicat că au avut parte de refuzuri de a rămâne internaţi acolo, după care, una dintre persoane care provenea din zona Craiovei şi care refuza să fie internată acolo, că de ce din toată Oltenia a trebuit să ajungă aici, la Sibiu, pentru că aici se moare, a doua zi a mulţumit asistentelor şi medicului care era în ziua aceea la serviciu, pentru că nu s-a gândit că poate să existe o astfel de dezinformare cu privire la serviciile medicale care se furnizează în cadrul acestei secţii şi că îşi cere scuze pentru atitudinea pe care a avut-o la momentul la care a fost internată", a mai spus Daniela Cîmpean.

Preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a precizat că populaţia ar trebui să aibă încredere în cadrele medicale din Spitalul Judeţean, unde sunt cele mai bine dotate secţii din judeţ, mai ales pentru pacienţii cu COVID-19.

"La acest moment există o situaţie care este profund dăunătoare sănătăţii oamenilor. Pot să constat că, spre deosebire de alte perioade, oamenii au o încredere scăzută în Spitalul Judeţean, în medici, care până în urmă cu o zi erau eroii salvatori şi acum sunt mari infractori şi sunt cercetaţi penal şi acest lucru nu face bine nimănui pentru că, pe lângă faptul că aceste cadre medicale au fost împovărate în toată această perioadă de pandemie, au fost în linia întâi foc continuu, când noi, majoritatea stăteam acasă, ei învăţau să lupte cu acest virus necunoscut pentru toată lumea. Oamenii aceştia nu au avut pauză, nu au avut concediu, nu au avut zi liberă, au fost foc continuu, acolo, în tranşee. Acum, singurul lucru care le lipseşte este ca să fie atacaţi, înjuraţi, blamaţi şi să meargă să dea declaraţii pe la Parchet. (...) Pe lângă această emoţie negativă pe care ţi-o dă o astfel de situaţie, trebuie să ne gândim că este presiunea cazurilor grave care vin înspre ei", a declarat Daniela Cîmpean.

Aceasta atrage atenţia că frica de spital dăunează grav sănătăţii pacienţilor cu COVID-19.

"La acest moment nu mai vorbim de cazuri uşoare, la Spitalul Judeţean nu se mai internează astfel de cazuri şi nici măcar medii. La acest moment, cei care vin la Spitalul Judeţean vin în ultimul moment pentru că nu mai au ce să facă, că sunt şi care nu mai ajung pentru că mor acasă. Aceasta este o presiune în plus pe cadrele medicale, pentru că trebuie să alegi o atenţie sporită unor astfel de situaţii. (...) Dacă sunt situaţii care necesită tragerea la răspundere, cred că ar trebui să se analizeze prima dată situaţiile respective de către persoane specializate în acest domeniu, vinovaţii să fie traşi la răspundere, dar nu poate să planeze asupra tuturor cadrelor medicale din Spitalul Judeţean Sibiu ideea că toţi sunt nişte măcelari, că spitalul este un abator", a concluzionat preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean.

În luna martie, o fostă asistentă medicală din Secţia ATI COVID din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, le-a relatat jurnaliştilor de la un ziar local, sub protecţia anonimatului, că atât ea, cât şi colegii ei ar fi omorât bolnavi cu noul coronavirus, care erau legaţi de pat şi sedaţi în exces. Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul din Sibiu s-a autosesizat şi a început să verifice veridicitatea afirmaţiilor acestei asistente medicală, care a demisionat de la spitalul sibian înainte să facă acuzaţiile. Pe perioada cât a lucrat la spital, această asistentă medicală nu a sesizat în scris nimănui că aici s-ar omorâ pacienţi cu COVID-19, din cele spuse de directorii spitalului.