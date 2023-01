Preşedintele CJ Sibiu: 'Spitalul de la Sibiu este singurul proiect de la A la Z care este în faza de achiziţie pentru construire!'

Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu asigură finanţare pentru Spitalul Judeţean Sibiu, precizând că există o altă variantă, cea a Programului Operaţional de Sănătate, prin care poate fi realizat acest obiectiv. Cîmpean a menţionat că Spitalul Judeţean Sibiu este singurul proiect de spital de la A la Z care este în faza de achiziţie pentru construire şi dotare.

Daniela Cîmpean a vorbit, vineri, la Prima News, despre nevoia unui nou spital judeţean la Sibiu.

“Nevoia de a se construi un spital nou în judeţul Sibiu există de zeci de ani şi autorităţile, de-a lungul timpului, au încercat să edifice această construcţie pentru că la Sibiu avem la acest moment doar Spitalul Judeţean, nu avem spital municipal, un spital judeţean care funcţionează în 20 de imobile, de corpuri de clădire separate, unele dintre acestea datând din 1856. Cred că este cel mai vechi spital din România. În aceste condiţii, oricâţi bani am investi în clădiri, în reabilitare, nu reuşim să aducem calitatea actului medical la nivel de 2023. Aşadar, am început să lucrăm la proiectul Spitalului Judeţean nou din 2018 pentru că documentaţiile pentru o construcţie de 120.000 de metri pătraţi, 805 paturi, un spital care cuprinde atât Spitalul Judeţean, cât şi Spitalul de Pediatrie din Sibiu, ambele sunt încorporate, presupune o muncă intensă. Este un spital care este o casă nouă pentru actualul spital. Am conceput acest proiect făcând analize şi studii înainte cu privire la nevoia efectivă legat de componenţa spitalului. (...) A rezultat acest spital care are o valoare de 500 de milioane de euro, aceşti 500 de milioane de euro cuprinzând atât construcţia, cât şi toate dotările şi amenajarea spaţiilor aferente, respectiv parcare, sunt peste 900 de locuri de parcare şi asta este o nevoie pentru pacient”, a explicat preşedintele CJ Sibiu, informează News.ro.

Daniela Cîmpean a adăugat că acest obiectiv medical ar putea fi finanţat prin Programul Operaţional de Sănătate.

“PNRR nu asigură finanţarea pentru Spitalul Judeţean Sibiu, însă există o altă variantă pe care o aşteptăm să se lanseze, cea a Programului Operaţional de Sănătate. Programul Operaţional de Sănătate poate să asigure finanţare pentru spitale judeţe şi vom aplica şi la acest program. Este singurul proiect de spital, nu de secţie sau adăugiri sau altceva, de la A LA Z care la acest moment este finalizat, este în fază de achiziţie pentru construire şi dotare, cu clauză suspensivă. Am mai procedat în acest fel şi în situaţia aeroportului. Poţi demara o licitaţie pentru a achiziţiona servicii de construire chiar dacă nu ai la momentul respectiv încheiat contractul de finanţare, cu menţiunea că închei contractul cu constructorul doar la momentul la care ai încheiat contractul de finanţare cu finanţatorul”, a mai afirmat Daniela Cîmpean.