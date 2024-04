Preşedintele Comisiei Epidemiologice din Ministerul Sănătății: Populaţia trebuie să-şi recapete încrederea în medici

Preşedintele Comisiei Epidemiologice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru al Forumului Român Pro-Vaccinare, Doina Azoicăi, a afirmat că acoperirea vaccinală în ţara noastră a scăzut „din n motive”, unul dintre acestea fiind lipsa unei legături permanente între corpul medical şi populaţie, conform News.ro.

Doina Azoicăi a fost întrebată, marţi, la Medika TV, despre scăderea acoperirii vaccinale în România, dar şi în alte ţări.

“Da, este un fenomen general, nu se referă doar la situaţia din România, însă situaţia din România este îngrijorătoare pentru că afectează populaţia noastră şi ne preocupă foarte mult acest lucru. Acoperirea vaccinală a scăzut din n motive. Şi, din păcate, unul din motivele pe care poate reuşim să-l atenuăm este necooperarea sau lipsa unei legături permanente între corpul medical şi populaţie. Populaţia trebuie să-şi recapete încrederea în sistemul de sănătate şi punctual în medici, pentru că medicii nu învaţă atâta carte ca să facă rău, ci dimpotrivă, să aducă totuşi soluţii şi să aducă echilibru în starea de sănătate a fiecărui individ. Ceea ce nu se înţelege - şi lucrul acesta pare incredibil pentru un popor generos în esenţă - este că vaccinarea nu este doar o acţiune individuală. Da, mă protejează pe mine. Şi aici este un lucru foarte important şi psihologii ar trebui să analizeze situaţia, pentru că este şi un reflex de apărare pentru protejarea individuală, dar mai mult decât atât, vaccinarea realizează un echilibru în comunitate şi o siguranţă vizavi de răspândirea acestor boli transmisibile în populaţie”, a afirmat Doina Azoicăi.

Ea a menţionat că toate vaccinurile din programul naţional de imunizare sunt la o acoperire foarte mică.

“În principiu, toate vaccinurile care sunt în programul naţional de imunizare sunt la o rată foarte mică, la o acoperire foarte mică. Ele sunt vaccinuri moderne, sunt vaccinuri sigure şi, spun cu toată responsabilitatea, sunt vaccinuri combinate, adică într-un singur preparat vaccinal realizăm imunizarea pentru mai multe boli, de exemplu cel hexavalent pentru difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită, haemophilus influenzae şi hepatita B. Deci această scădere a ratei de vaccinare pentru toate componentele acestea din programul naţional sigur că impactează în riscurile crescute pentru toate aceste boli care sunt ţinute sub control, nu avem nicio pretenţie să le eradicăm, pentru că lucrul acesta e foarte complicat şi complex, dar măcar să le ţinem sub control şi să nu avem 14 decese, între care şase la copii de sub un an şi peste un an şi şapte decese la adulţi, la adulţi între 24 de ani şi până la 59 de ani”, a transmis Doina Azoicăi.