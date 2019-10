Preşedintele Comisiei juridice de la Camera Deputaţilor, Nicuşor Halici: 'Nu am înţeles care este involuţia; este un raport foarte contradictoriu'

Preşedintele Comisiei juridice de la Camera Deputaţilor, Nicuşor Halici (PSD), a declarat marţi că raportul MCV pentru ţara noastră este "foarte contradictoriu" şi nu înţelege "care este involuţia", anunță AGERPRES.

"Ce am văzut în draftul raportului, şi înţeleg că e preluat în foarte mare măsură şi în raport, este că, deşi dezbaterile şi toate analizele făcute de către raportorii MCV constată o serie de progrese, la concluzii vin şi spun că, de fapt, există un soi de involuţie. Nu am înţeles care este involuţia, de vreme ce cu câteva pagini mai înainte spuneau cum am adoptat un cod de conduită la Camera Deputaţilor, cum nu am mai făcut acel cordon viu între cei care erau trimişi în judecată şi aşa mai departe. Pe de altă parte, am văzut şi cum apreciau declaraţiile premierului Viorica Dăncilă că Guvernul PSD nu va mai interveni şi nu va mai veni cu soluţii în ceea ce priveşte sistemul judiciar din România, ci va aştepta soluţiile şi propunerile specialiştilor, lucru care s-a şi întâmplat. După aceea, să vii şi să spui că e o involuţie, eu chiar nu o văd. E foarte contradictoriu", a spus Halici, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că în România sistemul judiciar a fost depolitizat, în timp ce procurorul-şef european este numit prin negociere între Parlamentul European şi Comisia Europeană.

"Poate la fel o să ne spună alb pe negru că suntem o ţară de mâna a treia, una bananieră. Noi putem să numim procuror-şef european la înţelegere, pe negociere între Parlamentul European şi Comisia Europeană, iar voi, pentru că aţi depolitizat complet sistemul judiciar şi i-aţi lăsat să fie numiţi la propunerea CSM de către un preşedinte apolitic, aţi greşit. Păi să ne spună aşa, dacă chiar aşa funcţionează lucrurile. Mai văd ceva. Bulgaria. E adevărat că, din punctul ăsta de vedere, raportul este cel mai dureros. E dureros din mai multe perspective, o dată că în 2012 când noi când eram pe un trend pozitiv şi Bulgaria nu, am zis că nu ne departajăm şi nu ne desprindem de Bulgaria şi avem acelaşi parcurs. Pe de o parte, Bulgaria care nu are nici DNA, nici ANI, sunt se pare mult mai în regulă decât noi. O să vedem de ce este această dublă măsură pe parcursul următoarelor zile", a menţionat Halici.

Deputatul PSD a susţinut că, din informaţiile sale, Guvernul bulgar a avut o negociere politică cu reprezentanţii MCV, ai Comisiei Europene şi ai Parlamentului European pe raportul MCV, iar acest lucru demonstrează că "bulgarii nu prea au trădători".

Potrivit lui Halici, şi PSD a negociat cu reprezentanţii MCV, dar Opoziţia "s-a dus şi a indus în eroare", "a sabotat şi a lucrat împotriva României".

Preşedintele Comisiei juridice de la Camera Deputaţilor a afirmat că, în cazul în care DNA va mai cere ridicarea imunităţii parlamentare, el va propune ca această solicitare să fie aprobată.