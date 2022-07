Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava anunţă investiţii de 330 de milioane de euro prin programul 'Anghel Saligny'

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat, vineri, că au fost aprobate investiţii în valoare totală de peste 330 milioane de euro prin Programul "Anghel Saligny", pentru drumuri şi reţele de apă-canal din judeţ.

Flutur a precizat că au fost aprobate 148 de proiecte, dintre care 116 pentru comune, 15 pentru oraşe, 11 pentru municipii şi şase pentru CJ.

Din valoarea totală, aproximativ 190 de milioane de euro sunt destinate proiectelor pentru drumuri, însemnând circa 550 km de drumuri judeţene şi comunale, în condiţiile în care judeţul are în administrare 1.383 km de drumuri comunale clasate, potrivit Agerpres.ro.

De asemenea, s-au aprobat 54 proiecte pentru apă şi canalizare, în valoare de 140 de milioane de euro, ce ar urma să deservească peste 200.000 de locuitori.

"Acest program este cel mai mare program de modernizare a infrastructurii de bază a judeţului Suceava din ultimii ani şi care, în următorii 3-4 ani, va face ca judeţul Suceava să aibă cea mai mare parte a reţelei de drumuri modernizată şi majoritatea populaţiei racordată la reţelele de apă şi canalizare. Acest lucru înseamnă confort, înseamnă civilizaţie", a spus Flutur.

El consideră că acest program de investiţii este cel mai ambiţios din actualul mandat, alături de Autostrada A7 şi Autostrada Nordului.

"De un an de zile fac demersuri la vârful coaliţiei PNL-PSD (...) pentru a convinge de necesitatea investiţiilor în infrastructură. Sunt mulţumit, am reuşit. Dacă la cei 330 de milioane de euro aprobaţi şi repartizaţi acum localităţilor din judeţul Suceava mai adăugăm şi cei 270 milioane de euro pentru aducţiunea de gaz metan - în 37 de localităţi deja este aprobat programul - urmând ca pentru alte 10-15 localităţi să se aprobe în perioada următoare, înseamnă investiţii de 600 de milioane de euro aprobate doar în acest an de Guvernul Ciucă, pentru infrastructura judeţului Suceava- drumuri, apă-canal, gaze naturale", a spus Flutur.

Preşedintele CJ Suceava a menţionat că, în prezent, este în curs de derulare Proiectul de apă-canal de 236 de milioane de euro finanţat din fonduri europene, ce cuprinde 14 localităţi, în unele dintre acestea lucrările fiind demarate.

"Din acest moment responsabilitatea este pe umerii primăriilor, să deruleze procedurile de licitaţii pentru a se trece la realizarea lucrărilor", a spus Flutur.